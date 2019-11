Cuando la vida de las celebridades -y de muchos- se rige por las redes, Jennifer Aniston acaba de celebrar una gran noticia: ¡Alcanzó los 20 millones de seguidores en Instagram!, lo que valió que la actriz, feliz y sorprendida, compartiera un gif de ella misma emocionada. Aunque no parece una gran marca si se compara con los 125 millones de Beyoncé, pero la verdadera prueba es que logró esa cantidad de followers solamente desde el 15 de octubre, cuando abrió su cuenta de Instagram tras la insistencia de sus amigos y excompañeros de Friends y de hecho la primera foto fue una selfie con ellos.



No sólo por su fama alcanzada por la taquillera serie de los amigos de Nueva York, Aniston es una de las famosas más queridas del ambiente artístico, además es una de las más admiradas por su belleza y estilismo.



Esa melena caramelo que la caracteriza y su envidiable figura a los 50, se logra con dedicación y miles de dólares. ¿Quién no quisiera ser como ella?, en Internet se multiplican los videos de youtubers que enseñan a maquillarse como ella o que cuentan sus tips de belleza.



Ella misma los comparte, como cuando contó en una entrevista que solía tomar en ayunas agua caliente con vinagre de manzana y después un batido de espinacas, papaya, palta, arándanos y leche de almendras caseras; también que no lava su cabello todos los días para mantener el color; que usa factor protector 50 y que no usa aplicaciones de botox, sino que prefiere procedimientos de ultrasonido no invasivos.



Claro que esa figura no se logra sin transpirar la camiseta y hace 30 minutos de spinning y otros 30 de yoga, tres veces a la semana.



Mientras las expectativas por un regreso de Friends, Rachel ya agitó el avispero de esta época y sus fans están atentos. Ella, soltera, bella y mimada en la red.



LOOKS

Jenifer ha mantenido el color de su cabello entre rubio y caramelo casi siempre, más corto o más largo, pero muy clásico. Su maquillaje suele ser nude y en contadas ocasiones sube un poco los tonos.