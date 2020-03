“Siempre traté, y trato, de desmitificar el embarazo, la maternidad y todo lo que nos muestran en las revistas, o lo que uno piensa que va a ser”.

Mina Bonino explicó a Teleshow por qué decidió compartir su experiencia de sus primeras tres semanas como madre en un texto en el cual aseguró que “la maternidad es una mierda”. La periodista compartió el posteo en su cuenta personal de Instagram, junto a una foto de Benicio -fruto de su relación con el futbolista Federico Valverde- y decidió expresas sus sensaciones tras la llegada de su bebé.

“Lo escribí para que muchas mujeres se sientan identificadas y que no están solas. Que no se sientan mal si se agobian o no saben que hacer. Me gusta escribir y lo plasmé, basándome en lo que siento y el torbellino de emociones que es la maternidad. Que es difícil; muy, que es agotador, demasiado, pero por más ‘mierda’ que sea me encanta transitar este estado, me enorgullece y me hace empatizar con muchas madres. Pero hay que serlo para saberlo, sino es imposible que entiendas”, sostuvo Mina y agregó que recibió muchos mensajes de “hombres que jamás van a entenderlo”. “Pueden acompañar, ayudar y contribuir a hacer un poco más fácil o llevadero, pero no sienten ni experimentan el puerperio”.

Luego de haber compartido su opinión, la periodista recibió distintos tipos de mensajes a favor y en contra. Entre las críticas, quienes sugirieron que diera a su hijo en adopción porque “no merece ser madre”. “Trato de hacer oídos sordos, pero realmente no entendieron nada o no leyeron todo el texto porque si hay 3 mil mujeres que me dan las gracias, se sintieron identificadas o lloraron con mi publicación es porque algo mal como sociedad estamos haciendo. Y yo trato de hacer lo contrario. Como ‘persona publica’ si puedo hacer algo para desmitificarlo lo voy a hacer”.

“Es molesto para muchos que una mujer exprese lo que siente, o diga una mala palabra de algo tan ‘hermoso’ como es ser madre. Jamás dije lo contrario, pero transitar el puerperio es difícil y nadie te lo cuenta crudamente. Hay que contarlo, hablarlo para que no se sientan solas o no se sientan malas madres si le dan una mamadera o se frustren. Son muchas vertientes y quería que sepan que por más persona publica, famosa, o quien seas, todas podemos pasar por lo mismo”, concluyó Mina Bonino