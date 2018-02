Noelia Marzol estaba disfrutando la función de "Bien argentino", en Villa Carlos Paz, hasta que ocurrió lo inesperado. Se lastimó mientras hacía un cuadro con boleadoras y tuvo que ser atendida por los médicos.

La esfera impactó de lleno en el rostro de la modelo y su ojo quedó fatal. "Se enredaron las boleadoras, me golpeé y me abrí la ceja. Sangré mucho y me re dolió. Me sigue doliendo muchísimo. Dejé un charquito de sangre sobre las tablas, que después mis compañeros tuvieron que esquivar. El error fue mío, si no nunca se habrían enredado, sinceramente", contó en diálogo con Ciudad Magazine.

También detalló que le tuvieron que "pegar la piel con pegamento para que no me quede cicatriz. Por suerte, me hicieron unas placas y el cráneo está perfecto. Ahora, por unos días voy a estar con reposo"

Terrible susto por el accidente de Noelia Marzol arriba del escenario pic.twitter.com/MU0DvlsMiW — América TV �� (@AmericaTV) 31 de enero de 2018

Y agregó: "Antes me había lastimado, pero más leve, me había cortado el labio nada más y pude seguir con la función. Es un cuadro súper ensayado, pero bueno... Es riesgoso y un mínimo error puede generar este tipo de accidentes".

Noelia mostró cómo le quedó el ojo en las redes sociales y muchos le comentaron que se salvó por poquito de no perder la vista. Ahora deberá descansar para reponerse por completo y retomar su trabajo.