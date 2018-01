El primer almuerzo del año de Mirtha Legrand (90) dejó polémicas confesiones de sus invitados. Es que, luego de que Ingrid Grudke (41) contara detalles de su reciente separación de Cristóbal López (61), otro de los presentes en la mesa, Miguel del Sel (60), habló a corazón abierto sobre la denuncia de acoso sexual que hace pocas semanas le hizo una periodista de Córdoba en las redes sociales.

Invitado al programa de la Chiqui junto a sus dos compañeros en Midachi, Dady Brieva y el Chino Volpato, Del Sel habló de los dichos de Silvia Pérez Ruiz, de Canal 12 de Córdoba, quien a través de Twitter y en varios medios aseguró que el humorista se había sobrepasado con ella en la previa a una entrevista que le realizó en 2009.

En detalle, el ex embajador argentino en Panamá volvió a desmentir a la comunicadora y aseguró que "nunca pasó nada". "Me había ido cinco días a Panamá, y cuando volví me encontré con unos títulos 'Del Sel acusado... acosó a una chica y la manoseó...', una locura... Hice una nota después con ella para una radio de Córdoba y ella dijo 'yo jamás dije eso, fueron los títulos', pero los títulos salieron", comenzó diciendo el famoso comediante.

Y siguió: "Es un tema delicadísimo, me angustió, pasé la peor Navidad de mi vida. Yo no me acuerdo de esa piba, es periodista de un canal de Córdoba, fue una nota que nos hizo a los tres, tengo 60 años, si habré hecho notas, móviles y jamás se me ocurriría cometer una locura así, después ella dijo que no".

Luego de recordar aquel picante cruce con la mujer que lo denunció, y que en esa oportunidad dijo "a mí no me gusta llegar a una nota y que me toquen el culo", Del Sel habló del caso legal en cuestión. "Yo no tengo abogado pero recurrí a un primo mío que es abogado y se hizo cargo de esto. Ya está todo en manos de la Justicia".

Y cerró: "Es muy feo y la mentira es tremenda. La verdad siempre termina triunfando pero me mató porque es una locura, una mentira total y aunque la chica salió a desmentir necesitamos que lo haga más claro, firme, porque si no queda todo en la nebulosa".

Además, antes de dar por terminado el debate, el integrante de Midachi volvió a jurar que jamás le tocó la cola a Pérez Ruiz. "Imaginate que llegue a una entrevista a manosearla... ella arrancó con una denuncia a Lito Cruz y a un profesor y después llegué yo. No se hace eso, es terrible", completó.

Cabe destacar que Pérez Ruiz había dicho: "Yo había ido a cubrir una obra de Midachi a Santa Fe, porque después venían a Córdoba y quería hacer un anticipo. Fuimos al camarín, previo al show y entonces él me toca la cola, tipo como hizo Ari Paluch. Así como si se notara y no se notara".

Además, la mujer también expresó: "Mucha gente sabe que me niego a entrevistarlo (por Del Sel), es una persona que no respeta a las mujeres porque es de otra época, en la que la mujer era un objeto. En un momento, él me mira, me escanea. Me mira las tetas, me mira el culo y me dice 'ah, de atrás no estás nada mal tampoco'".