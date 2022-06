Luego de un tiempo dedicado al grabado internacional, nacional y local -con una intensa agenda de actividades mancomunadas que comenzó 8 de abril-, el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson está listo para dar paso a su segunda propuesta del año. A partir de julio, el público podrá contemplar y admirar obras de tres artistas contemporáneos argentinos: En sala 1, "Hasper Antológica", con creaciones de Graciela Hasper; a sala 2 irá "La tarea", de Gabriel Baggio; y en sala 3 se desplegará "Orilla sobre plegaria", de Carolina Meló.



"En la planificación anual que tiene el Museo, el objetivo es ofrecer al público un abanico muy variado de expresiones. Estamos levantando muestras históricas que hablan de precursores del grabado y en un giro pasamos a la contemporaneidad. Hay una diversidad de posibilidades en la lectura de las obras de estos artistas, sobre todo de sus búsquedas orientadas a diferentes factores, como la monumentalidad de la pintura en la abstracción y el cromatismo de Hasper; los climas de trabajo social colaborativo en la obra de Baggio; y la miniatura, lo intimista, el pequeño formato de Meló", señaló Emanuel Díaz Ruiz. "Cada uno aborda desde distintos lugares y eso es un poco lo que se busca en el relato curatorial general de cada sala, el poder sumergirnos en las producciones de estos artistas, pero entendiendo los códigos que cada uno maneja", añadió el director del Museo.



Expresiones valiosas todas, sin embargo una de ellas es muy especial para San Juan: la de Carolina Meló Crubellier, artista sanjuanina que falleció el año pasado, días después de recibir una descarga eléctrica mientras confeccionaba la maqueta de su tesis de la Licenciatura en Artes Visuales. Excelente alumna -como la definieron en el ambiente universitario- tuvo activa participación en distintas actividades del Franklin Rawson, como la primera Bienal Nacional de Dibujo, La noche del Dibujo (fue una de las representantes jóvenes de la escena local, junto a grandes exponentes como Eduardo Stupía), Itinerarios visuales, Salón Cordillerano y Síntomas y desplazamientos, entre otras. Por eso, que su producción se encuentre con el público, que complete su ciclo justamente allí, es no solo un acontecimiento artístico, sino también un hecho de enorme carga emotiva, para el Franklin Rawson y, por supuesto, para su familia y quienes conocieron a la creativa joven nacida en 1994.



"Orilla sobre plegaria", con curaduría de Alberto Sánchez Marata -quien dirigía aquel trabajo final- reúne una serie de obras realizadas en diferentes momentos por quien ganó en 2017 la beca para Jóvenes Artistas Visuales que otorga Fundación Banco San Juan, encabezadas justamente por la que da nombre a esta selección.



"Para nosotros es un proyecto muy particular que se ha trabajado muy cercanamente con su familia. Trabajar desde la sensibilidad de la artista y desde el cariño de la familia ha sido muy importante para poder construir y concretar esta acción artística, que va a poner en escena un trabajo que quedó inconcluso, con esa necesidad de salir a la luz. Ahora Carolina vuelve a la escena a terminar de decir esas palabras", expresó Díaz Ruiz.



"Será la primera muestra dedicada a Caro, porque siempre participó de muestras colectivas o grupales. No sé cómo expresar con palabras la vivencia nuestra, porque más allá de que Carolina sea una gran artista, también es nuestra hija. Y siendo sincera, esto también forma parte de una promesa que yo le hice antes de que se fuera de nuestro lado, así que por una parte es cumplir con la promesa y por otra difundir su obra", comentó a DIARIO DE CUYO Laura Crubellier, quien adelantó que trabajan en una página web dedicada a la obra de su hija. "Lo único que buscamos es que se conozcan su obra y su mensaje", añadió Crubellier, quien reconoció el "orgullo y emoción" que significa esta exposición. "Esperamos que la gente que vaya puede percibir el encanto de su obra y el mensaje, porque más allá de la parte estética, Carito tenía una visión conceptual muy definida, que no quiero contar porque me parece que es importante que quien vaya a verla intente descubrirla", concluyó.



DATO

Las nuevas exposiciones del Franklin Rawson inaugurarán el viernes 8 de julio a las 20 hs, con entrada libre y gratuita. Actuación de bandas locales. Permanecerán hasta el domingo 4 de septiembre.



Carolina Meló - San Juan

A los seis años empezó a tomar clases de dibujo. Estudió Arquitectura un tiempo y luego ingresó a Artes Visuales, cuyo cursado finalizó en 2019. "Su taller era también el lugar donde vivía, por eso el hacer no se disociaba del ritualizar y el habitar.

Algunos de sus proyectos derivaban de montajes espontáneos que surgían con pequeñas cosas que atesoraba", dice el programa de la muestra. "Uno se sumerge en la obra de Carolina porque tenía la virtud de crear una serie de paisajes ilusorios, imaginarios, unos cielos eternos, a través de una búsqueda muy minuciosa plasmada en trabajo de maquetería, en pequeña escala, desde un lugar muy romántico, muy intimista", señaló Díaz Ruiz.

Gabriel Baggio - Buenos Aires

Nació en 1974. Profesor Nacional de dibujo y pintura, ha obtenido múltiples distinciones, entre ellas el Konex 2022 en Artes del fuego. "La tarea" reúne una selección de proyectos performáticos realizados entre 2006 y 2017, que pertenecen a la serie Procesos de aprendizaje en la que convoca a hacedores y artesanos a realizar una tarea en conjunto, que valoriza la factura manual y coloca al cuerpo en un lugar central, participando al público en aprendizajes.

Las obras a exhibir dan testimonio de la tarea del artista y señalan el proceso socio-cultural a través del cual imprime rasgos identitarios en sus producciones. "Ofrece un entramado que tiene que ver con lo social, lo comunitario; es un artista que trabaja vinculado con otro tipo de productores como artesanos. Son trabajos de cerámica, cerámica esmaltada con materiales preciosos, performances", contó el director del MPBA Franklin Rawson.



Graciela Hasper - Buenos Aires

Nació en 1966. Estudió en el taller de Diana Aisenberg (1988-1991) y realizó, entre otras, la Beca Kuitca-Fundación Antorchas (1991-1993), además de residencias en el país y el exterior, donde ha expuesto. Ha recibido numerosos premios, como el Konex 2022 en Pintura. Por primera vez en San Juan, presentará un conjunto de 50 obras producidas en diferentes técnicas: acuarelas, acrílicos, lápiz crayón e instalaciones, con curaduría de Roberto Amigo. La percepción y la estimulación sensorial impactan en la mirada, la sutileza de tintes armónicamente creados eleva la experiencia de lúdicas combinaciones que otorgan entidad al color y sus saturaciones. "Habla desde la abstracción, desde el grado cero del lenguaje, desde las búsquedas cromáticas, la infinitud de las formas, la contraposición de formatos. Es una artista que ha explorado toda la vida, donde la armonía del color y los contrastes de forma son su recurso", apuntó Díaz Ruiz.