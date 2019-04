En su tradicional programa de los domingos, Mirtha Legrand advirtió sobre el momento crítico del gobierno de Mauricio Macri al considerar que no le alcanza el tiempo hasta octubre para revertir la situación, y señaló: "Creo que viene lo peor, creo que vuelve Cristina porque el país está muy mal, la gente en contra y desesperada. No hay personas que hablen bien de este Gobierno. Yo lo apoyé muchísimo a este Gobierno. Me da lástima, fastidio y hasta rabia que hayan desperdiciado este momento tan maravilloso". "Este derrumbe empezó hace unos siete u ocho meses, no veníamos tan mal", agregó.

Todo se inició cuando la conductora le preguntó a Tato Young: "¿Vos creés que pierde Macri si se presenta?". "Yo creo que ellos confían y que la imagen de Cristina en un cuarto oscuro genera mucho rechazo. Hay encuestas publicadas donde la mitad de la opinión pública todavía no tiene definido su voto. Los indecisos no están medidos", dijo el periodista. "Faltan siete meses y lo que tenés que tener es una política más activa y estar más cerca de la gente y recordar para que te votaron", explicó el panelista de El diario de Mariana.

De todas maneras, Mirtha volvió a remarcar: "Haré todo lo imposible para que gane Macri porque a mi me da miedo que vuelva el kirchnerismo". Recordemos que cuando se la consultó en algunas entrevistas a la Legrand sobre su su posición de cara a las próximas elecciones no dudó: "Yo estoy a favor de Macri y lo voy a votar de vuelta, pero insisto, que la gente entienda, que yo las cosas que están mal las digo".

Luego, el periodista le consultó a la conductora si seguirá haciendo el programa y La Chiqui fue contundente: "Por ahí no, no sé cómo será la cosa. Yo pienso en mi retiro".

"Yo creo que si llega a ganar el kirchnernismo va a ver sed de venganza y va a haber un ministerio del odio. Va a ser muy difícil y Argentina se va a transformar en Venezuela si llegan a ganar los kirchneristas", aseguró. Y apuntó contra dos personas del entorno del presidente por situación actual que vive el país: "Yo creo que Marcos Peña y (Jaime) Durán Barba son los responsables de este momento".

Sobre la grieta, Mirtha recordó: "Yo he pasado por todos los gobiernos, pero este enfrentamientos entre los argentinos no lo he vivido nunca". Con respecto a la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, la figura de El Trece dijo: "Mucha gente la pide a Vidal como candidata, pero ella quiere quedarse en la Provincia".