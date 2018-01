En una extensa entrevista que La Nación le hizo a la diva de los almuerzos, Mirtha Legrand habló sobre las vacaciones del presidente Macri.



No tuvo reparos en criticar la decisión del primer mandatario nacional de tomarse un descanso en el Sur.

-¿Qué otros temas la desvelan con respecto a la actualidad nacional?

-El tema de la inseguridad también es muy tremendo. No le encuentran la vuelta. Y debo decir que no me parece bien que el presidente esté veraneando tanto tiempo cuando el país está muy difícil. Yo no sé quién maneja el país en este momento. No lo sé. No entiendo cómo un gobernante se va de vacaciones. No es momento. Los funcionarios no se tienen que ir de vacaciones. Quedensé aquí. Señores, enfrenten la situación, arreglen el país. Nosotros, los ciudadanos, estamos a la expectativa. Un gobierno es gerenciar, es una gestión, yo no me iría jamás si tengo una empresa y estoy pasando dificultades.



-¿Qué otras fallas encuentra en la actual gestión?

-El presidente debería hablarle más a la gente. Tiene el prurito de la cadena nacional. ¡Use la cadena nacional! Si está contemplada dentro de la Constitución. Debería haber dado un saludo para Navidad y otro para Año Nuevo, y explicarnos cómo está el país realmente. Nos enteramos por los medios sobre lo que sucede.