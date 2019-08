El sábado 17 al mediodía, la muerte de José Martínez Suárez, de 93 años de edad, caló hondo en el corazón de todos los que disfrutaron la genial obra de uno de los hombres más importantes en la historia del cine argentino.

Y en especial en el de sus seres queridos, por supuesto. Tal fue el caso de Mirtha Legrand (91), su hermana, quien rápidamente decidió suspender sus programas del sábado por la noche y el domingo al mediodía.

La producción del ciclo, a cargo de Nacho Viale, su nieto, se encargó de reprogramar las invitaciones y reacomodó sus tradicionales mesas para poder tener a Mirtha nuevamente al aire una semana después.

Mucha emoción, algunas lágrimas y el profesionalismo de siempre, a cargo de Mirtha. Todo para recordar y homenajear a "Josecito", su compañero de toda la vida al igual que Silvia, más conocida como Goldie, su hermana.

"Como ustedes saben, esta semana hemos perdido a mi hermano querido, a Josecito. Así que estoy un poco caiducha, ustedes disculpen", comenzó diciendo Legrand.





"Fue un ser maravilloso, talentoso, culto, gracioso, absolutamente encantador. Un maestro y protagonista del cine argentino. Siempre lo dije, era lo mejor de la familia. Y se fue rodeado del amor de sus hermanas, de sus hijas, de sus muchos amigos y discípulos", describió.

"Trabajó hasta el final, murió siendo presidente del Festival de Cine de Mar del Plata", dijo Mirtha, en el momento más emotivo de su testimonio. "Era un hombre grande pero con el espíritu de un joven", agregó.

"Yo iba todos los días a verlo y veía que no, que no salía. Me miraba con sus ojos claros, me observaba. Era un personaje irrepetible. He recibido tantas muestras de amor, tantos llamados, tanta gente... impresionante", agradeció la conductora.

Luego presentó un video con imágenes de archivo, testimonios y fragmentos de entrevistas sobre el inolvidable "Josecito".

"Les quiero agradecer a las autoridades del Trece, que me dijeron que si no estaba en condiciones de hacer el programa que me tomara unos días... Pero yo me conozco, si no vengo después me cuesta mucho volver, sentí que esto era lo mejor. Les pido que me acompañen, es muy difícil para mí", confesó Mirtha.

"Le llevé al sanatorio la camiseta de Racing, y después se la pusieron en el ataúd. La pasión que tenía por Racing era como la que sentía por el cine. Qué personaje irrepetible, chau José...", cerró la conductora.