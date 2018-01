La polémica frase de Cacho Castaña sobre la violación, enfrentó a varias figuras del espectáculo y desató una ola de críticas contra el cantante. En pleno almuerzo, Mirtha Legrand tuvo una discusión con la actriz Araceli González. La conductora volvió a defender a Cacho: "¿Vos pensas que con lo que dijo alguna persona violada va a gozar?".

Ante la mirada de la actriz, Mirtha agregó: "Quiso hacer un chiste. Se dicen cosas de pronto sin pensarlo para complacer al entrevistador". En un reportaje para el programa "Involucrados", que conduce Mariano Iúdica, Castaña dijo entre risas: "Si la violación es inevitable, relájate y goza".

Mirtha comenzó a hablar del tema cuando le preguntó a la comediante Fatima Flores si levantó de su show la imitación de Castaña, tras el revuelo por sus dichos. "No la hicimos por un par de funciones porque a la producción y a mí nos parecía lo más atinado porque no daba hacer un humor con un tema tan complicado", explicó la imitadora.

"Para mí una frase tapa todo lo artístico que pudieras tener. Eso marca a tu persona", cruzó Araceli con enojo. "Yo no estoy de acuerdo. No porque sea Cacho Castaña hay que tenerle respeto. Me parece terrible. Las mujeres sufrimos mucho esos acosos", consideró la actriz.

Sin embargo, la diva reiteró su postura: "Yo lo quiero a Cacho, estoy a favor de él, lo hizo para hacer un chiste y le salió mal".

Otro de los invitados, Federico Bal fue uno de los pocos que se pronunció. Lo hizo para justificar a Castaña: "Hablaba de otra cosa, estaba hablando del Gobierno y no del tema de la violación hacia una mujer. Fue un chiste horrible sacado de contexto".

Sin vueltas, Araceli aseguró: "Entonces tiene que evolucionar. Las personas y las sociedades cambian y todo evoluciona. En este medio no podemos justificar personas porque son referentes".

"Pobre Cacho, fueron declaraciones desafortunadas", había dicho la semana pasada la conductora de los almuerzos de El Trece en diálogo con Intrusos. La diva, que fue la invitada de lujo en una función de la obra de Carmen Barbieri, admitió que fueron "declaraciones fuertes", pero justificó al artista: "Él hace esos chistes".