Mirtha Legrand expresó nuevamente su dolor por la negativa del Papa Francisco a visitar la Argentina.

“Yo estoy muy dolida con el Papa, que no viene a Argentina. Yo soy católica practicante me duele muchísimo que no venga, mucho. Hoy hay una noticia en el diario que dice que no va a venir este año tampoco”, comentó la conductora.

“¿Cuáles serían las razones? Porque si es porque estamos divididos, venga. Únanos a los argentinos”, agregó, y luego dijo una frase picante. “Cuando el Papa dice ‘recen por mí’, lo veo y pienso ‘rece usted por nosotros, también’. Seguro lo hace, pero me duele muchísimo que no venga. Ha ido a Chile, Perú…”.