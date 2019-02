En el último año Mirtha Legrand se manifestó crítica con algunas políticas de la gestión del presidente Mauricio Macri y expresó su preocupación por la suba en las tarifas. Sin embargo, la conductora se pronunció a favor de un segundo mandato del líder de Cambiemos y enfatizó que no quiere que el kirchnerismo vuelva a tomar las riendas del país.

La Chiqui recibió en su mesa a Sergio Massa y le preguntó cuáles son sus intenciones para las próximas elecciones. "Tenemos que trabajar en la construcción de un proyecto de país para representar a los argentinos que quieren que este gobierno termine en diciembre", afirmó el referente del Frente Renovador. En ese momento, la diva lo interrumpió y exclamó: "Yo creo que Macri va a ganar".

El invitado siguió con su postura, en disidencia con la conductora: "Yo creo que no. Creo que el 10 de diciembre empieza una nueva etapa en la Argentina". Enseguida, Mirtha retrucó: "Ojalá que gane, yo lo apoyo. Lo volvería a votar, con tal de que no vuelva el kirchnerismo. Daría mi vida para que no vuelva el kirchnerismo".

No es la primera vez que La Chiqui expresa abiertamente su respaldo a la gestión de Macri, más allá de haberse mostrado dura al evaluar algunas de sus decisiones. "Sigo confiando en el presidente y creo que se va a presentar a la reelección. Pero que levante un poco la puntería porque va a estar difícil. Lo voy a seguir apoyando, lo que yo no quiero es que vuelvan los kirchneristas", sostuvo la diva meses atrás.