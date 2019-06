Un día después de que se conociera que Miguel Ángel Pichetto será quien acompañe a Mauricio Macri en la fórmula para la reelección presidencial, Mirtha Legrand expresó su disconformidad con decisión.

"Me parece muy rara, muy extraña no sé quién lo influyó al Presidente, dijeron que fue una elección personal. Me parece muy extraño porque si mucha gente ha votado, como es mi caso, a Macri es para que no vuelva el peronismo, la violencia y todo lo que hemos vivido", disparó en "Involucrados".

"Yo soy una mujer grande y he vivido todos los gobiernos. Poner ahora a un peronista es muy extraño", agregó la conductora.

Además, reveló qué hubiera hecho ella si estuviera en el lugar de Macri: "Yo hubiera puesto a una mujer, o a Sanz, o a la ministra Stanley. Hubiera puesto a una mujer, a las mujeres nos gusta votar a una mujer".

Y sentenció: "Ahora no sé cómo le va a ir".