Después de estar nueve meses alejada de la televisión por primera vez en los 52 años que lleva su programa, Mirtha Legrand volvió a sentarse en su histórica mesa. Lo hizo en una edición especial de La Noche de Mirtha que grabó esta tarde junto a su nieta, Juana Viale, la encargada de reemplazarla desde antes del comienzo de la cuarentena obligatoria en la Argentina.

Una vez finalizado el programa, Mirtha se quedó unos minutos más en su mesa y, respetando la distancia social, respondió algunas preguntas ante los periodistas que se acercaron hasta el Estudio Mayor, donde se graba el ciclo de ElTrece. Fiel a su estilo y sin pelos en la lengua, la conductora se refirió a sus intenciones de aplicarse la vacuna y al manejo que hizo el Gobierno Nacional de la pandemia y también manifestó su dolor por la muerte de Diego Maradona.

Al ser consultada si tiene intenciones de vacunarse, Mirtha respondió: “Si nos dan la seguridad que no hace daño… Soy una mujer en grupo de riesgo, tengo mucho más de 60 años. Entonces, alguien me tiene que asegurar que no me va a hacer daño. Yo prefería la Pfizer”. Estas declaraciones de la Chiqui tienen lugar en medio de la polémica que se generó en los últimos días a raíz de que saliera a la luz que la vacuna Sputnik V (el Gobierno Nacional firmó un contrato por 15 millones de dosis de la misma) aún no fue aprobada para ser aplicada en personas de esa edad. En ese sentido, a la diva le preguntaron por su opinión acerca de las medidas que tomó el gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia. “Fueron pésimas”, se limitó a contestar la Chiqui.

Por otro lado, Mirtha se refirió a otro de los hechos relevantes que han tenido lugar durante su ausencia del programa: la muerte de Maradona. “Yo lloré, fue una enorme tristeza. Creo que no fue cuidado como correspondía. Fue descuidado, nadie se ocupó de él. Era un hombre que estaba en muy mal estado. No sé si lo cuidaron lo suficiente, me parece que no, me dio mucha pena…”

Luego relató: “Cuando fui a La Noche del Diez (el programa que condujo Diego en 2005 en la pantalla de El Trece), él me regaló unos cubiertos preciosos que parecían de oro, una belleza. La llamé a Claudia Villafañe, le dije ‘tengo los cubiertos’ y se emocionó. Me parece que me los había comprado ella, que era la productora del programa. Mucha tristeza… Me dio pena el velatorio”.

Para que el regreso de Mirtha a la televisión pudiera ser posible, se respetó un estricto protocolo con el objetivo de reducir los riesgos de contagio. “Lo primordial es mantener la burbuja de Mirtha. Ella decidió tomar este riesgo, pero vamos a darle todas las garantías para que esté a salvo”, le aseguró a Teleshow la producción del programa.

Chiquita salió completamente lista de su casa este mediodía para grabar el programa. Su peinado y maquillaje estuvo a cargo de Lía Sánchez y Gladis Andrade, sus estilistas de siempre. Ingresó al Estudio Mayor, desde donde se emite el ciclo, dentro de su propio auto, y usó guantes y barbijo, además de anteojos, para protegerse del virus. Al llegar a su camarín habitual, fue recibida entre aplausos y una ovación de parte de su equipo de producción, personal de limpieza y la seguridad.

El camarín estuvo debidamente desinfectado, para ella pudiera cambiarse antes de comenzar el programa. Por otra parte, se decidió hisopar a todas las personas que, por cuestiones técnicas, deban tener contacto estrecho con Mirtha. Y la cantidad de gente que podría ingresar al lugar estuvo limitada, justamente, para cuidarla como corresponde. La diva lució un diseño de Claudio Cosano, que le hizo llegar cuatro opciones de vestuario para que la diva eligiera. Y Juana, por su parte, llevó una creación de Gino Bogani.

