Mirtha Legrand volvió referirse a los dichos de Cristina Kirchner, quien la tildó de "persona mala" durante una entrevista radial con Elizabeth Vernaci. Consultada por "La Negra" Vernaci por qué no se sentaría en la mesa de Mirtha Legrand, la exmandataria recordó cuando "La Chiqui" puso en duda si los restos de Néstor Kirchner estaban en el cajón durante su velatorio, y la trató de "persona mala" por eso.

Tras aclarar que en ese momento "se había hecho eco de ese comentario" que "era vox populi" y que eso "no la hacía mala persona", volvió a responderle, pero esta vez en su programa La Noche de Mirtha.

Dolida con los dichos de Cristina, La Chiqui realizó un duro descargo: "Se quejó porque cuando murió el ex Presidente, Néstor Kirchner, se decía que el cuerpo no estaba en el ataúd. No salió publicado en ningún diario, son esas cosas que se dicen de boca en boca, es cierto, y yo me hice eco, es cierto... Yo soy conductora de un programa, no pensé que fuera una cosa hecha con maldad sino una noticia que quería dar".

Mirtha mencionó, nuevamente, el libro de Ceferino Reato, Salvo que me muera antes, donde se comenta el mismo rumor.

"La señora expresidenta se refirió en términos que me dañaron, que no me gustaron. Dijo que ella estaba con sus hijos y que había sufrido, pero yo también he perdido seres queridos. Dijo que yo era una mala persona, no tiene derecho a decir eso"

"Ser mala persona es otra cosa, es dejar una país como lo dejó, un país empobrecido con gente que ha robado por todos lados, no les alcanzaban las manos para robar... en el estado que dejaron este país. Eso es ser mala persona, señora. No una conductora que se hace eco de un comentario generalizado", sentenció.

Visiblemente enojada, Mirtha disparó: "Me gustaría que me pidiera disculpas, porque tendré muchos defectos, pero mala persona no lo soy, ni lo seré jamás". Por último, la conductora advirtió: "No cambiaré. Que no salgan todos los kirchneristas a hacerme daño, porque si me hacen daño no me voy a callar", concluyó.