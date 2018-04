La indignación por las declaraciones de Natacha Jaitt el sábado en el programa de Mirtha Legrand fue canalizada directamente contra la conductora. Nombrados o no como pedófilos, figuras de la televisión responsabilizaron a la Chiqui de las declaraciones de su invitada.



Después de dos días de repercusiones negativas, recién ayer Nacho Viale, el productor general de los programas de su abuela, pidió disculpas por el "error" aunque terminó reconociendo que lo hicieron por el rating.



"Las acusaciones no son compartidas por la producción ni por la conductora. Tomo la responsabilidad de haberla invitado. Podemos haber fallado en esto. Quiero pedir disculpas para todos los nombrados. No me queda otra que hacerme responsable de los invitados que llevo a la mesa del programa que produzco", dijo el productor a Jorge Lanata.



"Mirtha está mal. No le di las herramientas a mi conductora para hacer este programa", admitió. "Creo que no le armamos un programa acorde a Mirtha y que pudo haberse sentido avasallada en el momento. De los invitados me puedo hacer responsable siempre, de lo que dicen no", aseguró.



Viale dijo que sabía que muchos programas habían querido tener a Jaitt en la semana, que ellos la consiguieron y admitió que pensaron en el rating. "Nos enceguecimos, si vos tomás los ratings de Canal 13, los peores del año son en Pascuas y en el Día de la Madre y me parece que nos enfermamos por eso y nos equivocamos. Por eso asumo la responsabilidad de no haber preparado el programa que merecía Mirtha", aseguró



Sobre las acusaciones de Carlos Pagni sobre que lo ocurrido en el programa fue una operación de los servicios de inteligencia, Viale lo negó y dijo: "Me encantaría que me ayuden a dilucidar si esto lo fue, porque si lo fue me gustaría no volver a caer en esta trampa", aseguró.

Lo que pasó el sábado

A la mesa de Mirtha Legrand se sentó Natacha Jaitt, quien en referencia a la investigación de abusos a menores en el club Independiente, había sugerido en redes sociales que tenía información sobre el caso. La mediática reveló que hace un año que investiga a diferentes personalidades contratadas por una empresa a la que no nombró. En ese contexto señaló a varias figuras del periodismo y el espectáculo como "clientes" de la supuesta red de pedofilia montada por Leonardo Cohen Arazi. Así dio entender que hablaba de Alejandro Fantino, Enrique Pinti, Oscar González Oro, entre otros. Además estuvieron presentes los periodistas Gustavo Grabia y Mercedes Ninci que confrontaron en varias oportunidades a Jaitt; y Guillermo Coppola, quien abandonó el programa antes de tiempo.

Alejandro Fantino



"Aclarar una cosa como la que me han metido, es muy difícil, porque es mancha venenosa. Porque no tenés manera de no salir manchado por esa situación. Siento una profunda desilusión con Mirtha Legrand. Yo la tenía a Mirtha como un faro de este medio, una profunda admiración. Para mí es una mente brillante, es una mujer clara en el medio. No así al nieto. Sí a ella, siento una profunda desilusión, señora".





Luis Majul



"Quiero hablarle a Nacho Viale, con quien tengo una buena relación, y también le quiero hablar a la señora Mirtha Legrand, porque lo que pasó en el programa era esperable, porque ella (Jaitt) venía anunciando, en una especie de intento de extorsión, a ver qué nombre revoleaba en el marco de una causa por abuso de menores. Mirtha dice que está más allá del bien y el mal, pero lo que hicieron ayer en la tele no se hace"

Luis Novaresio



"Yo no voy a juzgar de ninguna manera a Natacha Jaitt; al contrario, me parece una persona sumamente agradable... Sí me quedo pensando sobre la responsabilidad que nosotros tenemos en la tele. Yo me hago responsable de cada uno de los invitados que vienen aquí y me hago responsable de lo que diga. Entonces quiero solidarizarme con mis compañeros que fueron injustamente agredidos y sin ningún tipo de prueba".

Oscar González Oro



"No puedo creer que un programa de televisión se deje hablar graciosamente de los demás sin ponerle un límite o exigirle pruebas al menos. No puedo creer que importe tanto el rating como para dejar que alguien denoste gratuitamente a gente de bien. (...) Hago radio hace casi 30 años y siempre supe que el último responsable de todo lo que se diga en mi programa, diga quien lo diga, soy yo. Por acción u omisión el responsable soy yo".