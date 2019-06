A 27 días de haber sido operada, Mirtha Legrand regresó a su programa de TV. Se puso un vestido blanco de encaje con detalles de perlas y brillantes color marfil que se lo hicieron "a las apuradas", según contó. Se la vio espléndida, muy animada y feliz por volver a ocupar su silla.

"Muchas gracias. Qué bárbaro, una vuelta con todo. Estoy muy bien. Estoy un poquito 'flojeli' para caminar pero fantástica. ¿Me extrañaron?", dijo con una sonrisa de punta a punta.

También pidió un aplauso para Marcela Tinayre, su hija, que la reemplazó mientras ella se recuperaba de la cirugía por una obstrucción intestinal que le hicieron en el Mater Dei. "Hizo una conducción extraordinaria, con la impronta y simpatía que la caracteriza", señaló.

La Chiqui reconoció que le enviaron un montón de mensajes por WhatsApp y que se sorprendió porque le escribió gente que antes no la quería. A la hora de los agradecimientos mencionó a sus hermanos, que estuvieron muy pendientes de ella.

Y no se olvidó de los médicos y enfermeras que la atendieron: "Me trataron muy bien y quiero destacarlo". La diva aprovechó los primeros minutos de su ciclo nocturno para aclarar por qué no irá a la entrega de los Martín Fierro este domingo.

"Es una ceremonia muy larga y mi doctor no me autorizó. Dura como cuatro horas. Estas nominaciones en las que estoy (Interés general por Almorzando y Labor en conducción femenina) se entregan casi a lo último", exclamó.

Por último, antes de recibir a los invitados, bromeó diciendo que soñaba con los avisos publicitarios de su programa, como el de la casa de joyas que es de su confianza. "Dicen que son 30 días para estar perfecta, voy 27. Soy impaciente, pero me gusta estar en el aire", concluyó contenta.

Fuente: TN Show