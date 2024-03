Los realizadores de este proyecto aseguran que no tienen registro de otro igual en el género, por lo que "Mixtape Matuasto #1" se presenta como el primer compilado de música urbana producido en San Juan y con artistas locales. Quique Rod, dueño del sello Matuasto, comentó que se inspiraron en el formato del "mixtape" de los años 80, y en este caso convocó a freestylers/MCs y beatmakers para que aportaran su talento al álbum conjunto de seis canciones realizadas por una docena de artistas individuales además de la agrupación Hipboss, que integra a mujeres y disidencias.

Así, TokioSj y DJ Vagabundo singuita colaboran en "Irónica"; Zyxela Mc e Ilmirkotck hicieron "Me pertenece"; La mendocina Somvra (que llegó a partir de ganar una competencia de HipBoss) se sumó a beatmaker Ácido Buffalo para hacer "Hadas bailan"; "Cypher #1" es la creación de las HipBoss en conjunto con Nahubeats. El conocido Pelín APC hace "Huaco" junto a Filippo Beats y Young Flay Sj con Rabaelcito presentaron "Tripeo". El álbum ya está disponible en plataformas digitales.

"La idea de potenciar el amplio abanico de artistas de la cultura urbana sanjuanina y regional, cobra vida a partir de este Mixtape, con una innovadora idea de realización y producción colaborativa" aseguraron desde Matuasto desde donde tienen pensado organizar shows en vivo, sesiones de escucha pública en distintos puntos de la provincia, entre otras acciones.

"Fue generar un espacio de encuentro entre los cantantes y los realizadores musicales. En el ámbito del hip hop los cantantes se los suele llamar MCs o freestylers y los que hacen música, beatmakers" explicó, didáctico, Quique Rod, quien también es músico y resaltó que este sea el primer "mixtape" de música urbana realizado en San Juan. "Creo que hubo compilados en otros estilos, en el punk sí hubo, pero en este estilo no".

"Últimamente hemos tenido un crecimiento exponencial bastante amplio. Así que creo que este tipo de proyectos lo que hace es potenciar la movida urbana" aseguró Pelín APC, que tiene 25 años es de Caucete y es uno de los raperos locales de mayor proyección nacional. No es su primera canción en plataformas, pero aseguró a DIARIO DE CUYO que no fue la publicación lo que más lo atrajo de este proyecto sino "la idea de trabajar con otros artistas que yo escucho, con los que comparto y que estemos todos en un mismo lugar, en una misma producción, creo que eso me sumó bastante", dijo y consideró además: "La verdad que es una idea innovadora y no sé si hayan hecho antes en San Juan. Ojalá la gente que activó música ahí siga activando música. Formaron muy lindas conexiones entre DJ y MCs y quizás más adelante también se puedan formar otras conexiones variando un poquito con la gente del mixtape. Así que creo que esas puertas que se abren en conocer gente, en compartir, en compartir la gente que me escucha, y que escuchará también a otros artistas" dijo el también freestyler.

"Creo que yo aporto y ellos me aportan a mí de la misma manera. Todos los artistas que han sido parte del mix son artistas que respeto un montón; de hecho algunos los escucho cuando estoy en mi casa. Así que creo que aporta un sentido de pertenencia y es un aporte cultural" resumió Pelín sobre su participación en este proyecto.

Desde Hip-Boss, Giuli analizó el efecto del mixtape. "Creo que este proyecto nos ayuda porque tiene una gran variedad y diversidad de artistas, y tenemos diferentes públicos. Al ser un solo proyecto vamos a poder llegar a más personas, a más sectores. También está dirigido hacia los sanjuaninos y cuyanos que hasta ahora desconocen la cultura del hip hop, la cultura urbana local y realmente hay mucho talento, así que los invitamos a que escuchen este mixtape".

Hip-Boss es una competencia de freestyle creada hace dos años que representa al sector femenino y disidente y tienen un interesante despliegue en el ámbito de la música urbana de la región, con buena participación de artistas mendocinas.

Entre los otros MCs que participan en el mixtape están Tokio, que tiene 20 años, es de Chimbas y hace 4 años que hace freestyle, también hizo reggae y trap, "siempre con intenciones de seguir explorando, trata de mantener su esencia de barrio y su manera de ver el mundo, comparte sus vivencias" contó Quique Rod sobre la joven. Luego, está Young Flay, que tiene 25 años, es de Rawson, hace rap y tiene bastante actividad en plataformas digitales sobre todo de streaming. Comenzó en la música en el 2018 con ritmos como el trap y el rap, "aunque después con el tiempo ha ido desarrollando distintos estilos colaborando siempre dentro de la música urbana como el funky, el reggaetón, entre otros. Su inspiración siempre es la felicidad de sentirse bueno en lo que hace y disfruta todo lo que le brinda la música" describió el productor.

Zyxzela MC tiene 37 años y es de Santiago de Chile. Además de ser cantante y productor es tatuador. Lleva varios años en la provincia y a integrando bandas bastante conocidas como Juan sin ropa, Sudamericaneros, Sonenfá. Actualmente está trabajando en su disco su próximo disco que tiene 11 tracks enrolados en el rap y en la música urbana, aportando colores del neo soul del funk y del jazz.

En tanto que Quique Rod contó que Somvra tiene 23 años y es de Mendoza. Además de música, es gestora cultural, productora audiovisual y fotógrafa. Escribe poesía desde chica y a los 17 comenzó con el rap. Tiene varios lanzamientos y en EP. "Apuesta a ritmos dentro del hip hop que tengan una impronta divertida. Le interesa poner en valor lo que aprender, aprender a problematizar, denunciar o hablar de cualquier tema", comentó.

El Matuasto surgió un poco como un espacio para compartir las herramientas de producción musical y de gestión para artistas independientes, desde 2016 y en 2018 se formalizó como sello. El objetivo principales dar difusión a los artistas locales, ha ido mutando y pudimos generar shows, giras, concierto y la distribución digital de la música. Desde agosto del 2023, el equipo está integrado además por Fago en el diseño y animación, FF Films en fotografía y video y Bianca Piacentini en comunicación y prensa .Además, este Mixtape contó con la colaboración de Martin Bustos Nieto, de Hippy Muerto Producciones, en la mezcla y master del disco. Entre las colaboraciones especiales está Groove Store con el vestuario, y el auspicio de la Sala El Depósito.

Quique Rod es como se conoce a Enrique Rodríguez, el dueño de Matuasto sello, quien además es cantante. Ha sido el productor general del mixtape, una idea que surgió a principios del año pasado. "La idea era lanzarlo en septiembre pero no me había dado cuenta entonces que era un proyecto más grande de lo que pensaba", comentó.