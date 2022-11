Era un deseo que hace meses quería satisfacer. En enero se entregó a nuevas composiciones propias y en marzo inició la grabación. Al principio quiso que fuera un cortometraje narrado con banda sonora, sostenida por estos temas; pero por razones de falta de presupuesto tuvo que girar el timón del barco bruscamente y reencauzarlo en una nueva dirección. El resultado: Un álbum digital más un videoclip listo para lanzarse en Internet el 11 de noviembre. Con el título de "Lumbre", Fernando Aguilera apunta a consolidar su proyecto solista, que viene edificando hace algunos años desde que el ex Roxana Porcellana lanzó algunos EP. Este trabajo será el que formalmente afiance una propuesta técnica, sonora y autoral con el mayor nivel profesional posible. Grabado, mezclado y masterizado en los estudios de Carlos Vilaplana, Blue Note, de Juan Carlos Rubio y Aleph Studio, el cantante y compositor se tomó muy en serio esta propuesta que contó con la participación de músicos invitados. En los tres temas que conforman esta producción -"Manifestándose", "Allá se fue" y "Funk del oportunista"- se involucraron Emiliano Sánchez en guitarra, Guido Ayala en bajo y Jorge Riveros Grosso en batería, todos ellos de la banda Vía 66. Además, intervinieron el propio Vilaplana en guitarra y teclado, Maxi Arévalo en violín, Eliana Sánchez en voz y coro, Jorge Godoy en trombón, Elmer Meza en trompeta, Pablo Anfuso en saxo y Julio Lepes en la voz en off y los textos narrativos. Y en cuanto al diseño gráfico, Leandro Gentili, con las ilustraciones del hijo de Fernando, Juan Martín Aguilera.



Ansioso por el lanzamiento, el cantautor y también conductor radial conversó con DIARIO DE CUYO sobre esta etapa artística que quiere transitar y que cuenta con suficiente energía creativa para desarrollar.



"En un primer momento, la idea surgió para producir un material audiovisual de 16 minutos, donde estuvieran conectadas las canciones y los textos. Fue una cosa muy intensa y una novedad para mí. Tengo los guiones y la gráfica hechos, hasta los lugares donde filmar, pero lamentablemente me había quedado sin plata, gran detalle. Filmar y grabar cuesta mucho dinero y todo lo hago de forma independiente, sin subsidio. Todo lo saco de mi bolsillo y la pongo. Es cierto, tengo sponsors amigos que me ayudaron, pero alcanzó para costear las grabaciones. Así que resultó esto y en lo sonoro, quedó tremendo", dijo satisfecho Aguilera.



Cada minuto invertido, con un staff de instrumentistas extenso, valió la pena. Y lo logró trabajando en forma colectiva, con muchos colaboradores. "Básicamente, no me siento solo; en realidad nadie puede ser solista completamente, porque se necesita del trabajo y del aporte de otros que pongan corazón y alma a un proyecto musical. La diferencia radica en que, en vez de que la propuesta pase por muchos manos con una banda estable, el solista tiene un poquito más de libertad;, pero si sale bien o sale mal, uno es el responsable", comentó.



Con un sonido rockero que nunca se alejó de él en 35 años de carrera, Aguilera se modernizó con la inclusión de colores que antes no había experimentado, como la presencia del violín, las trompetas o los trombones.



"Este aporte de los músicos le dio a las canciones un color sublime. Estoy muy contento porque pude contar con los mejores músicos de San Juan y estoy en deuda con ellos. Sus intervenciones han sido maravillosas", subrayó, al tiempo que remarcó que "quiero compartir con futuros oyentes estas canciones. Hago música para que sea escuchada por muchos y no me la quedo para disfrutarla yo solo. Si fuera así, ni me molesto en grabar, la toco en mi casa y no gasto plata. Por eso, no soy egoísta en ese sentido".



Es cierto que viene de una generación signada por un consumo y disfrute de la música muy distinta a la actual, el de escuchar y coleccionar en un disco físico, leer los libros y las cajas, apreciar la portada, valorar el soporte físico del casette. Sin embargo tuvo que apostar al formato digital como es habitual en muchos artistas hoy en día.



"Es un gasto enorme si sigo en lo físico, porque además prácticamente nadie usa un reproductor de CD o casette. Sin embargo, tenemos la idea de hacer un híbrido, con un libro con letras, textos y láminas, con un código QR para escuchar las canciones en línea. Esto serviría como el regalo por comprar la entrada para el show en vivo que planeamos para el año que viene", anticipó el músico.



Por último, la patriada que hace Aguilera no se terminará aquí, sino será el primer movimiento de muchas otras que vendrán, a mediano y largo plazo. "Siempre que pueda, que tenga salud, seguiré tocando, componiendo y publicando. No puedo dejarlo. A veces me digo a mí mismo '¿En qué quilombo me metí? ¿Por qué no dejo que los más jóvenes con sangre nueva continúen con esto?', pero todavía tengo mucho por entregar de mí. No hago las cosas de prepo y a las apuradas. Dejo que el impulso venga solo y si no me gusta lo que escribo, lo tiro y empiezo de nuevo. No dejaré de hacer música, sea poca o mucha, pero genuina", concluyó.



DATO

Lumbre. Lanzamiento online el 11 de noviembre. Por Youtube, Spotify, SoundCloud y redes sociales Instagram y Facebook de Fernando Aguilera.