Luego de dos años de amor, este viernes 16 de agosto Mónica Farro se casó con Leandro Herrera, su personal trainer. La ceremonia se llevó adelante en un registro civil situado en el barrio de Belgrano, alrededor de las 14 horas.

"Casarme con este hombre maravilloso para mi es un placer", expresó la mujer luego de la ceremonia, en diálogo con Intrusos. "Fue muy lindo, lloró él, lloraron muchas personas más. Él no podía hablar cuando me puso el anillo, y yo no creí que me iba a emocionar", añadió.

"Él es muy dulce, tiene una ternura tan especial que todo es lindo al lado de él", confiesa Farro.

Cuando fue consultada sobre qué fue lo que la enamoró de él, confesó: "Tuvo el respeto hacia mi como ser humano y como mujer; dulzura, amor, ternura, paciencia, compañerismo... son muchisimos adejtivos los que tuvo él, como para que yo me sienta tan cómoda en estos últimos dos años".

"De a poco va sacando cada cadpa y cada escudo de lo que es el amor y de los dolores que tuve en algún momento, él lo entiende". La actriz hizo referencia a sus relaciones pasadas, y afirmó: "Yo siempre estuve en pareja, y hasta que yo no terminara esa relación no iba a estar plena para ningún otro hombre. Cuando yo terminé esa relación le dí el si a él".

Por su parte, Herrera confesó que tuvo que proponerle tres veces casamiento,hasta que ella dio el si. "Me hizo remarla mucho", cuenta y agrega: "Tiene muchos escudos, una vida dura y complicada en cuanto al amor; pero detrás de esos escudos esta una gran persona, una gran mujer, un gran ser humano, una increible compañera y sobre todo mucho amor".