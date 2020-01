Mónica Farro vivió un mal momento arriba de las tablas durante la primera función del miércoles de Veinte millones, la comedia que encabeza junto a un gran elenco en el teatro Atlas de de Mar del Plata. La actriz ingresó a escena, pero empezó a temblar, se descompensó y tuvo que ser asistida por sus compañeros de elenco.

En un principio, los espectadores creyeron que se trataba de algo marcado por el guión. Sin embargo, a los pocos minutos se cerró el telón y anunciaron que no podían continuar con la función. Carmen Barbieri fue la encargada de disculparse con el público por el imprevisto.

De inmediato, una ambulancia llegó al teatro Atlas ante el llamado de un miembro de la producción del espectáculo. Farro fue atendida en su camarín y rápidamente recuperó el conocimiento. Aunque la primera función tuvo que ser cancelada, la actriz indicó que estaba en condiciones de realizar la segunda función pautada.

Esta semana, la integrante de Veinte millones protagonizó una feroz pelea con una colega, Sol Pérez. De hecho, el viernes pasado debieron suspender una función por el mal clima entre ambas.

"Siempre fue una relación muy normal, desde los ensayos. En la última semana no me saludó y yo me sentí mal. Pregunté qué hacía ante esta situación. Me dijeron que le pregunte. En el camarín le pregunté si quería hablar de algo. Y ahí empezó... Nunca le quise pegar. Ella estaba insultando a la gente que yo más quiero, y yo, que estaba en un sillón, me paré y le dije 'no te metas con mi gente'", sostuvo Farro al contar su versión del conflicto.

"Ella me decía 'vení, pegame'. Yo le dije a Carmen que no le iba a pegar. Hasta que después la sacaron a ella del camarín. Mi familia no siente vergüenza de mi y mi hijo no se fue de al lado mío porque me tiene asco. Esas cosas duelen. Acá se pasó un límite complicado. A mí me dejaron como golpeadora. Yo viví muchos años de golpes y violencia de género. Y no voy a permitir más que una persona me violente tanto", concluyó la actriz.

Fuente: TN Show