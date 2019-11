La renuncia de Mónica Gutiérrez a América Noticias después de 22 años de trabajo tomó por sorpresa a televidentes y compañeros de canal. Luego de las repercusiones, la protagonista contó cómo llegó a tomar esa decisión.

“Es una decisión que venía madurando desde el año pasado y que hice pública a la dirección del canal en otoño de este año”, dijo la periodista de 64 años en dialogo con Moskita Muerta.

“Consideraba que era un ciclo agotado, lo cual no quiere decir que no sea una decisión fácil porque yo amo mi trabajo. Pero no sabía para qué lado crecer; me sentía un bonsái”, explicó.

La conductora también explicó que ser la cara de un ciclo diario como el noticiero de un canal significa una serie de sacrificios tales como "no tener feriados" y "tener que comerte los mocos y salir con toda tu energía", los cuales ya no estaba dispuesta a hacer.

También descartó que su partida haya tenido que ver con la derrota de Macri en las últimas elecciones. "Esto tiene que ver con algo personal porque se han dicho un montón de cosas tremendas: si había tenido que ver con (Jorge) Rial y me han llegado a preguntar si me iba a trabajar con Alberto Fernández a la TV Pública", dijo en el programa radial Por si las moscas.

En cuanto a lo abrupto de su decisión Gutiérrez explicó: "Volví de las vacaciones y se dieron un par de acontecimientos que me dejaron un poco perpleja entonces decidí acelerar los tiempos pero bueno ya está".

"Voy a descansar un tiempo, voy a repensar un montón de cosas desde otro lugar, no tengo ganas de salir corriendo a trabajar", agregó.

En cuanto al hashtag #LibreyDueña que usó para comunicarle a sus seguidores la renuncia la periodista dijo: "Siempre me sentí 'libre y dueña' de mis propias decisiones, mis actos y mis cosas y al hacerlo también tuve que abandonar y hacer cambios bruscos".