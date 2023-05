Morena Rial reapareció escandalosamente en sus redes sociales tras la preocupante internación de su padre por un inconveniente cardíaco en Colombia. De regreso al país, apuntó contra los comunicadores que divulgaron falsas noticias y generaron polémicas sobre el estado de salud del presentador.

La hija de Jorge Rial se encuentra enfurecida con aquellos que difundieron información falsa sobre la salud de su padre después de su internación debido a un problema cardíaco. En un mensaje contundente en sus redes sociales, expresó su indignación y dejó en claro su malestar: "Dios mío. Yo me pregunto hasta cuándo van a seguir hablando tantas pelotu... sobre tantas giladas, tantos inventos".

"Si ustedes no saben del tema o no saben de los problemas de salud de la gente, para qué inventan, para qué hablan", expresó More visiblemente molesta. Además, cuestionó la necesidad de que algunas personas inventen historias y hablen sin conocimiento de los problemas de salud de los demás.

More, polémica como siempre, se mostró perpleja y manifestó su deseo de entender por qué algunas personas se meten en asuntos que no les conciernen y difunden mentiras. Asimismo, hizo hincapié en el daño que estas acciones pueden ocasionar, tanto a nivel emocional como físico: "A mí me gustaría saber por qué se meten, por qué inventan, por qué dicen. ¿No ven que dañan?"

La mediática hija del conductor de "Argenzuela" concluyó su mensaje enviando un beso a quienes perpetúan estas actitudes negativas y sugirió que, en lugar de afectar a otros, deberían enfocarse en su propia familia y su entorno: "Si quieren dañar, dañen a su familia, su mundo y su gente. Les mando un beso grande".