Después de que Gladys "La Bomba" Tucumana afirmara que sufrió mucho bullying, entre el cual recibió terribles mensajes como "negra villera", "sucia" o "la mamá de More Rial", la joven de 22 años decidió denunciarla por discrminación ante la Justicia.

Tras un largo ida y vuelta, acción legal por la que elevaron la causa a juicio oral, la Justicia decidió sobreseer la causa por cuarta vez. Ante la injusta decisión, la hija de Jorge Rial hizo un furioso descargo en sus redes: "Es muy triste para mí ver como Ministerio Público Fiscal de la CABA desprotege a los más vulnerables. ¡Desconocen que hay chicos que se suicidan por actos de discriminación! Vergüenza ver que la Justicia actúe de esta forma".

"La verdad es que me duele en el alma ver como la Justicia de la Ciudad no hace nada para frenar la discriminación. Estos actos lo único que logran es que la gente que sufre de discriminación baje los brazos. No saben el mal que están haciendo. Espero que el Ministerio Público Fiscal tome intervención", explicó la medática con indignación.

En la misma línea, el letrado de la joven de 22 años, Alejandro Cipolla, se comunicó con DiarioShow.com y dio algunos detalles de la situación: "Hoy por cuarta vez consecutiva nos quieren cerrar la causa. Decretaron un sobreseimiento motivado por una prefección, que yo entiendo que está mal dada porque denunciamos dos hechos".

"El juzgado se quería sacar de encima la causa porque no quería un juicio público, inclusive nos apartan a mí y a ella de la querella de manera arbitraria, que no está basada en ley. Hace mención a artículos que no tienen sentido", acusó el abogado sobre el injusto accionar de la Justicia.

"No podemos entender cuál es la finalidad que busca la Justicia, tanto la fiscalía de primera instancia como el juez, en tratar de negar la realidad. Es una causa pública, por lo que niños o adolescentes que son víctimas contstante de discriminación y que se convierte en bullying, e inclusive mucha gente que se quita la vida, están viendo que la Justicia le hace esto a una persona tan famosa como es Morena, es una locura", manifestó Cipolla sobre la motivación del juzgado que debería amparar a la mediática.

Además, el letrado reveló lo mal que se siente Rial debido a la falta de apoyo para todos los que se sienten discriminados: "Todavía no nos cierra, Morena está mal, no solo por el hecho de ella, sino por el hecho de injusticia, de lo que es lo que genera este accionar de la Justicia, y de CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), donde se supone que son muy adelantados en el tema de derechos humanos y son muy PRO".

"Yo lo único que veo y lo que Morena me refirió es que se siente muy mal porque quedó en evidencia para toda la gente que se siente discriminada que no hay nadie que te apoye, ya sea la Justicia o el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) que es un organismo que no sirve para nada salvo para pagar sueldos", cerró Cipolla sobre la falta de soporte que Rial recibió después de ser discriminada.