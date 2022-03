More Rial decidió ponerle fin a todas las versiones que circulaban sobre su vida amorosa. La mediática desmintió que esté teniendo un romance con Alejandro Cipolla., su abogado, y presentó a su nueva pareja: Maximiliano Bertorello, mejor conocido como El Maxi, un músico cordobés que está dando sus primeros pasos.

“Gracias por todo”, escribió en la primera historia de Instagram que le dedicó a su flamante novio. La imagen en cuestión muestra a ambos muy enamorados mirando a la cámara.

La canción elegida para acompañar esta publicación fue “Mi carta”, de Beéle. El extracto elegido para musicalizar la postal reza: “Desde que tú llegaste, mis ojos miraste; pudiste ver amor, en el desierto lloraste; ya no te hace falta, me encargo de cuidarte; en medio de la crisis tú fuiste mi dealer”.

De esta manera, More terminó con los rumores que la vinculaban con su abogado y otros trascendidos como que estaba saliendo con Alex Caniggia.

Quién es “El Maxi”, el nuevo novio de More Rial

En diálogo con sus seguidores, More Rial había dicho que estaba conociendo a un chico pero que no estaba de novia. Tenía decidido no dar a conocer quién es su pareja, pero el secreto duró poco. Su nuevo novio es Maximiliano Bertorello, mejor conocido como El Maxi.

El artista, de 26 años, se presenta en las redes sociales como “cantante de cuarteto”. Ya anunció que va a lanzar su primer material discográfico se titula “Brillando” y será lanzado en abril.

Para quienes estén interesados en escuchar sus canciones, ya advirtió que su mayor referente es La Mona Jiménez. A la hora de definir cuál es su meta, no anduvo con vueltas: “Que las personas puedan disfrutar de su música” y “que todos aquellos que tienen gran talento sigan sus sueños”.