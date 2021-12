La lucha de Morena Rial contra el sobrepeso comenzó hace varios años. La joven incluso habló en distintas oportunidades sobre cómo sufrió bullying desde muy chica. Durante su adolescencia, la hija de Jorge Rial decidió someterse a un bypass gástrico y luego de la cirugía optó por modificar sus hábitos alimenticios.

Sumado a esto, en el último tiempo la joven mostró los increíbles cambios estéticos en su cuerpo y sorprendió a sus seguidores. El mes pasado comentó que había aprovechado el final de las restricciones impuestas por la pandemia para realizarse distintos retoques.

Durante su más reciente visita al quirófano Morena se operó los brazos, la cola, la panza y las piernas. Además explicó que antes de fin de año quería operarse nuevamente para terminar el trabajo que había comenzado el doctor Órdenes. En sus redes sociales, la mediática le agradeció al profesional por su transformación física.

Sin embargo, parece que los planes de la chica cambiaron y pospuso su cirugía para marzo del año que viene. En esa intervención terminará de remodelar algunas partes de su cuerpo para llegar a la imagen que desea.

El cambio estético de Morena Rial

Fue en septiembre del año pasado cuando la hija del conductor compartió en sus redes sociales el radical resultado que obtuvo después de pasar por el quirófano. Con fotos del cambio, Morena sorprendió a sus seguidores, quienes aprovecharon para dejarle un sinfín de halagos.

En la publicación también expresó lo difícil que había sido ser criticada por su cuerpo desde tan chica: “Puedo observarme pasando frente a un espejo sin agachar la mirada, me celebro posando en una foto grupal sin sentir la necesidad de esconderme detrás de alguien más. Me abrazo todas esas veces que sonrío al ver una foto mia en lugar de llorar. Sí, sucedía. Lo hacía”.

“Posiblemente crecer tenga que ver con ser más fuerte, aunque me gusta darme el mérito por eso. Ni los demás, ni los años, ni el tiempo… fui yo. Fui yo queriéndome sentir mejor, fui yo peleando conmigo misma. Fui yo luchando por poder conseguir aceptarme. Porque un día me grité tanto, me insulté tanto, que pensé ese era el fondo de mi pozo”, continuó en el sentido posteo.