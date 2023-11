Morena Rial denunció que fue víctima de un robo millonario. Sucedió en el apart hotel donde se aloja en la capital de la provincia de Córdoba. Según lo declarado ante la policía por la hija de Jorge Rial, los delincuentes se llevaron 8000 dólares, 875.000 pesos, una Play Station, una notebook y cuatro celulares.

Por la mañana de hoy, lunes, Cadena 3 dio la noticia de lo ocurrido en la tarde de ayer, domingo, en la vivienda donde Morena Rial vive con su hijo y destacó: "De acuerdo a la denuncia que ahora investiga la fiscal Celeste Blasco, alrededor de las 15 del domingo la joven salió de su departamento ubicado en un edificio de calle Belgrano al 100, en el Centro de la Capital cordobesa".

Además, informaron que "los detectives de Robos y Hurtos de la Policía cordobesa ya han agregado algunos datos en el expediente".

"Se sabe que el edificio cuenta con un conserje las 24 horas, además de cámaras de seguridad -indicaron-. A raíz de un primer cotejo se advirtió que a las 16, o sea una hora después de que la joven se hubiera retirado de su departamento, ingresaron dos sujetos en el edificio".

"Los mismos fueron divisados retirándose minutos después. Aún no han sido identificados", precisaron en Cadena 3.

More Rial: "Fue una situación muy triste la que viví"

Unas horas después, en A la tarde (América, a las 16.15), el ciclo que conduce Karina Mazzoccoo, el panelista Matías Vázquez se comunicó vía WhatsApp con Morena, quien en ese momento estaba ampliando la denuncia en la comisaría.

"Fue una situación muy triste la que viví. Me hace reflexionar si me voy a vivir a Buenos Aires", le contó la hija de Jorge Rial al periodista.

A continuación, salió al aire por teléfono su abogado, Alejandro Cipolla, quien brindó una serie de precisiones sobre lo ocurrido.

Para empezar, el letrado explicó que el apart hotel cordobés en el que se aloja Morena tiene una puerta de entrada al edificio que funciona mediante un pin. Pero que los diversos departamentos del apart se abren "con una llave normal, no una llave magnética".

El letrado detalló que "la persona que ingresó a robar puso el pin varias veces, y como lo puso mal, lo que hizo el seguridad fue abrirle la puerta".

"Fue raro", consideró Cipolla en referencia a la actitud de quien decidió facilitarles el ingreso a quienes no lograban colocar el pin correcto.

Después, afirmó que esas personas "tenían la llave" del departamento de Morena y que, tal y como registraron las cámaras de seguridad, "se fueron del edificio con una valija dorada, que era de Morena".

"Las personas tenían llave del departamento", recalcó el abogado, motivo por el cual consideró que los ladrones podrían ser gente "del entorno de Morena".

"Entraron como si estuvieran en su casa. Y se arriesgaron porque sabían lo que había", dijo, al tiempo que consideró que el proceder de lo delincuentes fue "muy burdo. "Quedaron muy escrachados", evaluó.

En la misma entrevista televisiva, Alejandro Cipolla explicó que Morena Rial tenía esa gran cantidad de dinero en su casa porque "era plata que estaba guardando para alquilar una casa, que es lo que ella quiere".