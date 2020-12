La hija de Jorge Rial, Morena Rial se mostró en contra de la ley de aborto legal, seguro y gratuito desde el comienzo del debate en 2018 pero esta vez volvió a marcar su posición con un mensaje teñido de celeste en las historias de su Instagram.

La joven influencer de 21 años siempre es noticia con cada declaración que hace y en esta ocasión no fue diferente ya que me dienta un historia en Instagram criticó de forma burlona la legalización del aborto, escribió: “Ojalá los hijos nunca pidan una ley para matar a los padres no deseados”.

El mensaje se da horas después de la aprobación de la ley en el Senado de la Nación Argentina y entra en contradicción con lo expresado por su hermana Rocío Rial que sí defendió la ley. Cabe aclarar que Morena ya había expresado su descontento en 2018: “No estar de acuerdo con el aborto legal no me pone a favor del aborto clandestino“.

Pero a pesar de no estar a favor del aborto legal como herramienta, sí está a favor de buscar “soluciones que no involucren la muerte de nadie. Implica que estoy en contra de que el sistema apruebe un asesinato como una solución viable”.

Si bien nunca reveló concretamente el por qué de su posición sí tiene que ver con la historia del proceso de adopción que contó su padre Jorge Rial en 2016. El conductor de Intrusos relató: “Morena llegó a mi vida desde que nació. De hecho, su mamá biológica estuvo los dos últimos meses de embarazo en la casa de mi vieja. Era una chica muy joven del interior, que había tenido varios hijos y tenía decidido darla también”.

Concluyó comentando: “Nació la beba, se hizo un sorteo en el juzgado y nos dieron primero la guarda por seis meses. En ese tiempo, la madre biológica puede oponerse y llevársela, y la asistente social o el juez pueden quitártela (…) Nunca apareció y jamás permitiría que me pidiera nada“.

Fuente: El Trece