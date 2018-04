Morena Rial pasó por Pampita online y habló sobre un violento episodio que vivió durante su adolescencia. La joven eligió el programa conducido por Calorina Ardohain en Telefe para dar su primera entrevista. La modelo mencionó la estrecha relación que Morena mantiene con sus seguidores en las redes sociales y a propósito de eso le preguntó qué consejo le daría a una chica que sufre bullying.

“A mí me costó mucho superar el bullying, que traten de hablar con un mayor. Yo me callé la boca hasta el punto de tener que dicen ‘ya esta. No aguanto más, no quiero ir mas al colegio’”, respondió la hija de Jorge Rial.

“Capaz que te digan gorda o tonta y todo eso, bueno al principio te lo bancas, pero a larga te terminan pegando, golpeando a mi hicieron bastantes cosas en el colegio. Me empujaron por la escalera del colegio 14 años”, relató Morena.

“Yo creo que era porque era gordita, lo hacían del maldad”, lamentó. En cuanto a su entorno, la joven contó que en ese entonces su papá trabajaba mucho y que pasaba mucho tiempo sola. En cuanto a su proceso de transformación, Morena explicó que tomo la decisión de someterse a la cirugía de Bypass gástrico tras muchos años de intentar bajar de peso sin éxito.

“Desde muy chica fui a la nutricionista y hacía dieta todo y no me daba mucho resultado. Hasta que una vez fui a un centro médico y la nutricionista me dijo: la única opción que tenés es operarte. Desde los seis años hasta los 17 años fui a la nutricionista”, continuo.

Además, la joven habló sobre otros dos procedimientos reconstructivos que se realizó en la zona abdominal para continuar con el proceso de transformación. “Sufrí un motón”, confesó.

Respecto a su relación con el futbolista Facundo Ambrosioni, Morena afirmó que el joven, a quien conoció hace cuatro años, fue muy importante en todo el proceso y que es una persona muy importante en su vida. “Es re buenito él”, definió.