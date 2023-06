Morena Rial se enteró que Rocío iniciaría acciones legales en su contra, tras las polémicas declaraciones sobre la interna familiar. Por eso, la mediática reaccionó furiosa y la acusó de ser una cómplice de Jorge.

“La mandó Jorge, ella es el perro de él, trabaja para él”, lanzó More al aire de La tarde del Nueve (Canal 9) sobre la carta documento que le habría enviado su hermana menor en medio del escándalo. “Es un cuatro de copas en esta historia”, expresó sin filtros.

“Ella siempre quiso ser como yo y nunca lo va a poder lograr”, expresó la mediática en el programa que conduce Tomás Dente. “No es por lo que yo soy en la tele, es porque desde chica siempre estuvo esa competencia”, dijo.

“Fui la primera y la preferida de mi papá”, reveló More sobre cómo era la relación que tenía anteriormente con Jorge. Sin embargo, acotó: “Después tuve mis inconvenientes y ella tomó posición. A mí me chup... tres huevos, no voy a pelear por un lugar”.

En cuanto al vínculo con Rocío, Morena se llenó de ira al enterarse que le habría enviado una carta documento, que aún no le llegó a su domicilio. Sobre este tema, opinó que fue idea de Jorge porque su hermana “es el perro de él” y “trabaja para él”.

Sobre esa misma línea, explicó: “Es como que yo le diga a mi hijo: ‘Tu hermana está hablando mal de mí, mandale una carta documento para no quedar pegado yo como el cag...’”. “Por la plata baila el mono, yo trabajo con mis redes sociales, me entra mucha plata chicos”, añadió More haciendo referencia a que Rocío recibe una recompensa por estar al lado de Jorge Rial.

Morena contó qué es lo que rescata de su papá Jorge Rial

En medio de las tremendas declaraciones sobre su hermana y dejar en claro el nulo vínculo que tiene con ella, More se refirió al rol de Jorge como papá. “Algo bueno tuvo que haber hecho...”, expresó Tomi Dente para darle el pie a la influencer.

“Él siempre supo que nosotras éramos golpeadas y nunca hizo nada, no tengo muchas cosas buenas para rescatar”, respondió ella sin filtros ya que anteriormente había denunciado públicamente a Silvia D’Auro por el maltrato que recibían en su hogar.

Además, manifestó que él “casi nunca” estaba en la casa y que por eso no tenía mucho más para decir. Sin embargo, lanzó: “Nunca tuvimos amor, lo material nunca nos faltó. Pero prefiero ser pobre y tener amor, antes que ser rica y no tener una mier...”.