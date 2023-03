Morena Rial publicó impactantes fotos para demostrar que fue víctima de violencia de género por parte de su ex y padre de su hijo Facundo Ambrosioni. La hija de Jorge Rial, además, volvió a apuntar duro contra él en medio de una inesperada guerra que se desató tras un allanamiento en el domicilio de la joven.

Morena compartió en sus historias de Instagram un collage de cuatro fotos con las que busca comprobar que Facundo Ambrosioni, el padre de su hijo de 3 años, fue violenta con ella en varias ocasiones. En una de las imágenes tiene un dedo vendado, luego su mano izquierda vendada y en otras dos, impactantes moretones y cicatrices.

“Señor Ambrosioni Lutri Facundo Antonino, ¡golpeador!”, comenzó el descargo la hija de 24 años de Jorge Rial, y continuó: “Ya es la tercera denuncia de violencia de género que tiene este animal, no sé qué esperan”. “Así me dejó el hijo de mil puta de mi ex, el progenitor de mi hermoso hijo, el cual en 10 días cumple 4 años y jamás le pasó un centavo”, disparó la influencer.

“Todas las veces tuve que conseguir contactos y cosas truchos para que él parezca una persona decente y que está bien psicológicamente. Por mi hijo siempre terminé perdonándolo, pero basta, me cansaste vos y todos los hdp que tenés a tu alrededor”, expresó furiosa.

En otra historia, mostró la nota médica del Sanatorio Allende, donde se explica que Morena sufrió la fisura de un dedo. “Para que vean, fui atendida en el polo de la mujer de Córdoba y en el Sanatorio Allende”, indicó, y sumó: “Hacete el vivo nomás, cagón y golpeador. De tal palo, tal astilla”.

En otro posteo, junto a una foto de su hijo Francesco, señaló: “Cuando está con vos quiere volverse a mi casa, sos un asco de padre y de persona”, y le exigió que le devolviera el dinero que le robó: “Devolveme los 20 mil dólares que me choriaste (SIC) muerto de hambre, ¿Te maté el hambre cuantos años?”.

Qué pasó entre Morena Rial y su expareja, Facundo Ambrosioni

Luego de que la acusaran de maltrato animal, Morena Rial, volvió a vivir otro angustiante momento: allanaron su casa de Córdoba y la hija de Jorge Rial responsabilizó a su expareja y papá de su hijo, Facundo Ambrosioni.

“Cuando tu ex es golpeador, manipulador y encima compra cosas robadas”, disparó desde sus redes junto a la fotografía de la orden de allanamiento. En esa misma línea, continuó: "Y quieren echarle la culpa a la mamá de su hijo y exponer a su hijo a un allanamiento... Que bajo caemos". "Ay chico tantas veces te salvé el culo... esta vez voy por todo", concluyó visiblemente furiosa.

Tras la denuncia de violencia por parte de la mamá de su hijo, el joven se expresó en sus redes sociales y, además, habló en A la Tarde (América Tv), donde fue muy duro con More Rial.

"Buenas tardes. Por si no saben no es la primera vez que allanan ese domicilio. En el barrio están juntando firmas para sacarla del barrio. Desde que vive ahí, tres veces entraron a robar a casa (mucha casualidad). Hace rato están todas las pruebas en la justicia (videos, capturas, audios) de un robo de parte de la señora Rial. NO HACEN UN ALLANAMIENTO PORQUE SI. No quieran TAPAR EL SOL CON LA MANO", dijo contundente mediante una storie.

Por otro lado, en el ciclo de Karina Mazzocco aseguró que irá por la tenencia de su hijo, entre otras cosas.