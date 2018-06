Morena Rial terminó su relación con Facundo Ambrosioni, el futbolista de Temperley de 18 años con el que mantuvo un romance que hizo público en febrero.

Así lo anunció la hija de Jorge Rial en Instagram, destacando que culminó "una relación sana y sincera, de un amor verdadero", y le agradeció al joven "por todo lo que vos y tu familia hicieron por mi".

"Hoy me separe de la persona a la cual siempre voy a llevar en mi corazón, la que me cuidó y me amó. La que se quedó en la clínica a dormir cuando nadie se hizo cargo de mí, la persona que se puso al hombro a una chica que sufrió mucho en su vida y va a seguir sufriendo", escribió Rial en la red social.

"Te voy a amar siempre. Terminamos una relación sana y sincera, de un amor verdadero, pero hoy está terminada❤️. Gracias nuevamente por todo. Sé Feliz @facuambrosioniok ❤️ Gracias por todo lo que vos y tu familia hicieron por mi! Y perdón por tan poco", completó.