Morena Rial vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Este miércoles, se conocieron fotos de la influencer en pleno rito umbanda que la dejan al descubierto. “Quería amarrar a su exnovio para que vuelva con ella”, dijo una amiga que la acompañó a los rituales.

Al aire de LAM (América), mostraron imágenes de la hija de Jorge Rial en pleno rito umbanda. Según explicó Yanina Latorre todo salió a luz después de que un Pai umbanda publicara fotos en su Facebook donde aparece la mediática.

Acto seguido, Fernanda Iglesias detalló la información: “Morena ya tenía antecedentes de hacer ritos umbandas. Este Pai se llama Ariel González, es argentino y está en la zona oeste. Las reuniones se hacen por Hurlingham”.

A modo de prueba mostraron una imagen que el propio Pai subió a sus redes y donde le agradeció a la mediática por haber confiado en él y en el “zepilidra”.

Tras explicar que este tipo de reuniones se llaman “movimientos”, la periodista contó: “En el rito umbanda los Pais invocan el espíritu de los santos, de sus ancestros, se visten como ellos, es decir, estilo colonial. Es una fiesta, tocan tambores, bailan... Y la gente pide cosas”.

Si bien, la angelita aclaró que lo que se solicita es privado, reveló: “Supuestamente, ella habría pedido tener paz, pero tengo otra versión que ella quería recuperar un amor.. el amarre”. “El sábado fue sola y le gustó tanto que volvió el lunes”, sostuvo.

Melina Granado, la examiga de Morena y exniñera de su hijo Francesco, dio detalles de las visitas a distintos Pai umbanda. “Yo la acompañé en Buenos Aires y en Córdoba. Ella va a villas, entra y empieza a preguntar si conocen a brujos y umbandas”m, reveló la joven que aclaró que no entraba a los movimientos porque no le gusta.

Consultada acerca de los pedidos que realizaba la mediática, sostuvo: “Ella va a lo bueno y a lo malo... Pide cosas por ella y por otras personas para lo malo”.

A comienzos de mayo, Morena había sido acusada de provocar un incendio durante un ritual a San la Muerte. En ese entonces ella negó haber estado hospedándose en ese lugar y aclaró: “Lo tengo tatuado, pero no soy bruja”.

Sin embargo, a mediados de julio Melina Granado, una exniñera que trabajó bajo las órdenes de la mediática cuidando varios meses a su hijo, aseguró haber sido testigo de “las macumbas y los rituales”.

“A More la conozco mucho, viví muchas cosas con ella. Como las macumbas que hacía. Yo no las hice porque en mi familia somos cristianos. Morena hacía rituales a favor de ella y en contra de otras personas que no puedo decir, familiares. No voy a dar nombres, es muy fuerte”, reveló. En su defensa, Morena la tildó de “persona nefasta que por un minuto de cámara dice cualquier cosa”.