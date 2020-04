La tensa relación entre Morena Rial y Facundo Ambrosioni quedó al descubierto en una transmisión en vivo de Instagram, y dejó un violento ida y vuelta de la pareja que no pasó desapercibido.

Fue el propio Ángel de Brito en su programa Los Ángeles de la Mañana, donde difundió el clip.

Apenas iniciado el informe televisivo, la chica con la que hablaba la hija de Jorge Rial exclamó: “Violencia de género. Acá (otros usuarios) dicen que lo cag… a palos”. Entonces, la madre de Francesco Benicio reaccionó: “Ay, chicas. Yo no le voy a pegar, me da hasta lástima porque después él sale perdiendo”.

En otro momento del vivo de Instagram se escuchó susurrar a Abrosioni: “Tóxica”. Y ella replicó: “Tóxica será tu vieja”.

Desde otro lado de la vivienda, Facundo respondió con tono de queja: “Estoy leyendo los comentarios. Qué paranoica que sos”. Ante esta situación More no se calló nada, y replicó: “Te corto el Wifi, a ver si te funciona ahí”.

Es que el futbolista también estaba activo en las redes sociales y al ver los comentarios negativos que recibía en su vivo decidió pausar la transmisión. En otro momento, Morena contestó un mensaje: “Con todas las veces que me metió los cuernos… una más…”. Ahí, ella se traslado hasta donde estaba su pareja, quien estaba sentado frente al escritorio con su celular delante y una botella de fernet semi vacía al costado. Entonces, el cordobés dijo algo que no se alcanzó a escuchar, por lo que More explotó: “¿Qué dijiste? ¡No te hagas el pelot…!”. Indignado, Facundo intentó evitar la pelea: “¡Andá arriba!”.

Al final, Morena Rial respondió furiosa a Facundo Ambrosioni y además continuó hablando con sus seguidores como si nada hubiese pasado.

“A mí no me digas lo que tengo que hacer. Te voy a romper la cabeza. Él se piensa que a mí me importa lo que sigue haciendo. Pobre. Un día de estos va a morir y (este episodio) va a quedar de recuerdo. Cinco minutos más de vivo y vamos a las piñas, literal”.