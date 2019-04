Moria Casán suele estar atenta a todo lo que acontece dentro de la farándula nacional para poder disparar con su típica lengua karateca, y a la hora de elegir un receptor de sus duros embates, no le importa que sea una celebridad que recién haya saltado a la fama o una figura histórica de la televisión.

Moria, quien en la última semana reveló fuertes detalles íntimos de Elisa Carrió, Diputada Nacional y referente de Cambiemos, disparó ferozmente contra Mirtha Legrand luego de que esta volviera a exponer su militancia a favor de Mauricio Macri en el almuerzo del domingo durante el histórico saludo final de su programa y decir que, para ella, Cristina Fernández de Kirchner vuelve a ser presidenta.

“¡¡¡Estoy viendo el programa de Mauro Viale y no lo puedo creer!!! Chiquitaje dijo una vez que daría la vida para que no vuelva Cristina, ahora dice que gana porque MACRI desaprovechó y mal de DURAN BARBA y PEÑA”, escribió Moria en Twitter, recordando cuando Legrand afirmó que “daría su vida para que no regrese el kirchnerismo”, algo que ella ya le criticó diciéndole que debería dar la vida por su hijo fallecido, no por eso.

Horas más tarde, Casán agregó: “#Reflexión con eructo después de almorzar: ¡¡¡necesita que gane MACRI porque si no tiene que entregar su vida!!!

“¿Se queda sin mesita y a su productor se le cortó el chorrito? ¡¡¡Acting de cagasómetro que no se lo cree ni ella!!! Pleaseeeeee #Cotillegrand #Ispa”, comunicó en su cuenta.

La relación entre ambas divas tuvo varios idas y vueltas a lo largo del tiempo. Históricamente, Moria siempre visitó el programa de La Chiqui, pero han tenido muchos cruces durante los últimos años. En el 2013, hubo tensión luego de que Casán declarara “persona no grata” a Legrand en su obra de teatro. Tras esa acción, Mirtha fulminó a Moria diciendo que, a diferencia de ella, tenía dignidad. La última vez que la conductora de América almorzó en su mesa fue en marzo de 2018, y hasta el momento, no se han vuelto a ver las caras, al menos, frente a una cámara de televisión.

