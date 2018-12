Moria Casán, íntima amiga de Vicky Xipolitakis, contó detalles del episodio que la griega vivió con su esposo, el empresario Javier Naselli, que terminó con un llamado al 911 de la blonda, para denunciarlo por “violencia verbal”.

“Vicky me contó una situación que vivieron con su pareja. Parece que hubo algún maltrato verbal que viene desde hace un tiempo. Son como chispazos que ella no les daba mayor trascendencia… El hombre es más conservador y ella más explosiva. Parece que él se irritó por alguna cosa y allí surgieron los gritos", confesó la One y continuó diciendo: “Vicky dice que varias veces discutieron y que esta vez fue por la comida. Él quería comer y ella no lo atendía porque se estaba sacando la leche y ocupada con el bebé”.

“Entonces él se enojó y empezó a golpear la puerta y a gritarle fuerte. Lo peor fue cuando él sacó al nene de la cuna y amenazó con llevárselo. Ahí ella explotó y se encerró en otra pieza con el bebé", agregó la conductora de Incorrectas. “’Si me decís algo más te denuncio', le decía Vicky desde el cuarto donde se encerró. Y como él siguió insultando y gritando, ella llamó al 911. Por suerte cuando vino la policía, él se fue", explicó.

Entre sentido, Moria aclaró que el tipo de violencia que sufrió fue verbal y nunca física. “Ella está triste por lo que pasó y que le tocara al bebé fue el límite", señaló.

Sobre si existe posibilidad de reconciliación de la pareja, Casán contó: "Ella ahora quiere estar tranquila y sola con el bebé. Después hay que ver si habla con él, si vuelve y esas cosas. Cuando Vicky nos cuenta esto entiendo que está pidiendo ayuda de alguna manera".