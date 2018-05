Moria Casán no dejó a nadie indiferente ayer en su paso por el piso de Intratables, el programa que conduce Santiago del Moro por el canal América. La diva explicó fiel a su estilo las razones por las cuales apoya a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Yo soy 'morista', nunca le pongo el voto a nadie, o le pongo a una simpatía y voy variando. Como mutua mi célula, voy variando. No tengo una ideología política, entonces no voy por el lado ni de la lealtad ni de la traición ni nada, soy flexible y adaptable a las circunstancias", expuso la One durante la entrevista.

La diva confesó que al principio a Néstor y Cristina Kirchner los "veía una cosa como agresiva como hacían todo, sentía una hostilidad". No obstante las cosas cambiaron en el momento en el que ella llegó a la Casa Rosada. "Cuando ella quedó en el poder me gusta porque apoyo absolutamente la vaginocracia, porque hay muy poco huevo, hay testículo pero poco huevo para dirigir. Entonces me gusta la vagina en el poder, me sentí identificada con una mujer en el poder", sostuvo.

"Me gustó, me hice cristinista hasta ahí, hasta que la conocí un día. No es que la conocí y dejé de serlo, pero empecé a sentir que había un montón de gente que empezaba a vivir bien. Mis mucamas empezaban a vivir bien, yo pagaba más cosas pero ellos vivían mejor, y si vive mejor la gente que te atiende, y si vive mejor el pueblo, el pueblo va a venir más al teatro", analizó Casán.

Y valoró: "No sé si me lavaron la cabeza o algo, pero entendí la cosa transversal y el socialismo, yo era más de centro derecha y ¿sabés que? Nunca más pude decir estos negros de mierda. Eso me enseñó el kirchnerismo".