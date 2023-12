Este miércoles, Bailando 2023 ardió, pero no por las buenas performances de los participantes. Las grandes protagonistas de una pelea que ya se anuncia como icónica fueron las dos mujeres del jurado, Pampita Ardohain y Moria Casán.

Todo comenzó luego de la presentación de Yeyo De Gregorio y Martu Morales, que en esta ronda de cumbia en vivo contaron con la presencia de Rodrigo Tapari y su banda. Luego de que Ángel de Brito les pusiera un cero, no por el baile sino porque el actor se pidió tres días de vacaciones, llegó el turno de la devolución de Pampita, que antes de hablar notó que Martu estaba llorando. “Me parte al medio verla así, porque siento que ella quiere seguir y quiere ganar. ¿No se puede posponer ese viaje para febrero?”, quiso saber. De Gregorio, visiblemente enojado, le respondió: “Me voy cinco días, no es tan grave. Pero si quieren show, está todo bien con el cero. No pasa nada”.

“Lo conozco y está recaliente”, señaló Ardohain. Y comenzó con su devolución. “Rodri, es un placer verte de nuevo junto a todo tu equipo. Me gustó la coreografía, pero no el final, porque venían contando un cuento que terminó desinflándose un poquito. Eso me desilusionó, porque bailaron increíble toda la coreo, pero en el final se quedaron ahí paraditos sin hacer nada, ni siquiera una pose final fuerte. De todos modos, acá hay votos muy distintos. En general, todos los que a mí me gustan los votan pésimo y a todos los que yo voto pésimo, les regalan diez. Así que somos todos libres, por eso les pongo un diez”.

Inmediatamente, como todas las noches, llegó el turno de la protagonista de Brujas. “Bueno, gente, como este es un reality, un reality fiction, porque en algún momento entra en juego la realidad y en otros la ficción, me parece injusto lo que dice la señora Carolina Ardohain ‘Pampita’. Porque dice que a lo que nosotros no nos gusta ella le pone buena nota”, expresó, pero fue interrumpida por su colega: “Pero a veces se caen en la pista y les ponen diez”, aseguró la modelo.

Y Moria, pisándola, continuó: “No sé por qué dice que regalamos nota. Yo puedo pensar lo mismo de ella cuando le regaló un diez a Zaira Nara”. Pero Pampita, sorprendida, le respondió: “¿A quién? Yo no regalo diez a nadie, vale un montón mi puntaje”.

“No seas jurado de jurado. No seas buchona”, se enojó Moria. “No soy buchona, pongo lo que se me antoja”, disparó Pampita. Y el ida y vuelta continuó: “Entonces no digas que regalo nota, porque yo no regalo nada. Tengo muchos años de oficio, sé de lo que hablo, sé de qué hablan. Soy una señora que nunca falta, que hace 33 años que estoy en Brujas, que debuta el 3 de enero. Me podría ir de vacaciones y no me voy porque hay que ser profesional, dejar de joder con el jurado y decir que regalamos notas. No te escucho. No te escucho. Dejá de gritar, loca. Viene a dar lecciones de lo que uno regala. Amén, padre nuestro“, disparó Moria, a los gritos.

Sin quedarse atrás, y sin dejarla terminar, Pampita señaló: “¡Ay, qué sensible que está Moria hoy! ¡Dale! Me banco todos los diez que les ponés a los participantes que bailan pésimo. Nunca digo nada, me quedo callada. Y te la pasás regalándole puntaje a todo el mundo. ¡Yo también soy una señora! ¡Soy una señora de 45 años! ¡No sos vos sola una señora! ¡Soy una gran señora! ¡Mucho más señora que vos, capaz! Regalás un montón de nota y lo ve todo el mundo. ¿Qué te pensás? ¿Que me vas a ningunear vos a mí? ¡Hace años que no me dejo ningunear por nadie! Ni por vos ni por nadie. ¡Conmigo no te metás!”.

“¡¿Qué?! ¿Pero por qué no me voy a meter con vos? ¿Quién sos? ¿Qué tenés, sangre azul? Te estoy diciendo que no seas buchona, y dejá de relajar al jurado”, insistió Casán. Y Ardohain replicó: “¡Vos sos una buchona! ¿Pero quién se piensa que es? Yo no me dejo ningunear por nadie. A mí me ninguneaban hace siete años acá. Hace mucho tiempo que no me ningunea nadie. Vos sos una buchona, que le ponés diez a los que la producción te pide. ¡Dale!”.

Esta no es la primera vez que Moria y Pampita se enfrentan. Cuando la modelo fue convocada en 2016 para reemplazar a Nacha Guevara en el jurado, denunció que no había sido muy bien recibida por su compañera. En aquella temporada, en la que compartieron el estrado con Soledad Silveyra, Polino y De Brito, fueron protagonistas de algunos chisporroteos, pero ninguno de sus cruces llegó a mayores.

Esa no era la primera vez que trabajaban juntas. Las dos formaron parte del elenco de Doble vida, la ficción policial que emitió América en 2005. Allí, Moria se puso en la piel de Sabrina, una fotógrafa famosa que regentea una agencia de prostitutas, y Carolina se puso en la piel de Ema, su secretaria.