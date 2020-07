Moria Casán dialogó con el programa A dos voces, y se refirió a su experiencia en la cuarentena. "Estoy aprovechando el aislamiento para pensar mucho en mí. Estoy con una libertad enorme. Y eso me hace sentir plena. Me encanta tener amigos, pero también disfruto estar en soledad", dijo La One.

También reveló sus planes de conducir un programa en la TV Pública: “Estoy armando una competencia para buscar a la mejor drag queen de la Argentina para fomentar la inclusión. Quisiera pedirle a (la primera dama) Fabiola Yáñez, que fue panelista en Incorrectas, y al Presidente, un espacio”.

Además, Moria reveló que le gustaría que el hijo del presidente, Estanislao Fernández, sea parte del envío. “Me encantaría que Dyhzy pueda ser jurado porque sé que es una gran drag queen", afirmó.

Mirá el momento de la propuesta de Moria a partir de los 20 minutos del siguiente video: