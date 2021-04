Su nombre es Ruth Espejo, dice que es tímida y que le cuesta horrores hablar frente a las cámaras y los micrófonos. Sin embargo, su conversación es tan fluida que no lo parece. Nacida en la localidad iglesiana de Bella Vista, ella tiene 34 años y desde el 2017 es una de las operadoras de camiones fuera de ruta en la mina Veladero y su rostro se puede ver en uno de los capítulos de la segunda temporada de la serie Andes Mágicos, disponible desde este mes en Netflix. "Ahora soy famosa en mi localidad y en la provincia, entre familiares, compañeros y amigos. En ese momento, no medí la magnitud de lo que representaba estar en un proyecto así", aseveró cohibida a DIARIO DE CUYO la transportista que es retratada en la majestuosidad de la cordillera de los Andes por el programa que arrancó en la popular plataforma de contenidos, que alcanza a distintos países del mundo cuyo objetivo es viajar por las montañas de Sudamérica, desde Argentina hasta Colombia.



"Verte así es medio raro, me vi tan distinta. Tuve nervios, no sabía qué me iban a preguntar, cómo iba a responder, no soy muy segura para comunicarme. Así es que fue una decisión en familia, con mi hija y mi marido. Pero fue una experiencia hermosa", comentó esta hija de padre minero (Argentino, de 53, que comenzó en el mismo oficio y hoy se encuentra en la máxima categoría) y una ama de casa (Patricia Riveros, 52), y hermana de Luis (27) y Ayalen (29), también operadores; Luciana (30), Mariana (21) y Magalí (18); que en el episodio narra en primera persona cómo es conducir un camión durante 12 horas diarias, transportando material estéril desde la montaña a un botadero y los minerales al sector de trituración, a lo largo del imponente paisaje cuyas tonalidades ocres se mezclan con el blanco de las nevadas y los reflejos dorados del sol. "Mi hija Sheila, de 11 años, fue la primera en decirme que lo tenía que hacer, ella me dijo: 'Es una oportunidad única', me dejó helada. Fue la primera en felicitarme al verme, mi familia se emocionó tanto, mis hermanos lo publicaron hasta en las redes sociales", contó como anécdota quien está casada con Daniel, oficial de policía; y cumple un régimen de 14 días de trabajo por 14 descanso luego de su ingreso, tras la capacitación en la que aprendió a operar estas moles amarillas sobre ruedas a las que le agarró la mano después de vencer sus miedos y los de su familia por ser una "tarea compleja, de muchos días fuera de casa", como destacó.



"Cuando llegó el tema de la convocatoria, los productores querían a una mujer para el material y, de mi equipo, me propusieron a mí. Pese a los temores, después no fue tan difícil mostrar mi lugar y lo que hacía. Allí, cuento que a mi papá, al principio, no le convencía mucho por lo que es un trabajo de riesgo, y que yo quise hacerlo para demostrar que sí podía, que era capaz. Y también conté que, en mi caso, fue un gran desafío afrontar que llegaba a un grupo donde no había mujeres todavía, ahora se incorporaron muchas más. Quise dejar testimonio de lo que significa para una mujer ocupar un cargo así, mostrar eso a la sociedad me da un orgullo personal", expresó la trabajadora que en las escenas fue filmada siempre con su casco y uniforme, desempeñandose en un inmenso Caterpillar GT 973, en el que su figura aparece del tamaño de una pieza de juguetería.



"Que se puede lograr con paciencia y con compañerismo es otra de las cosas que me gusta haber tenido la posibilidad de decir en medio de las imágenes tan hermosas, es maravilloso trabajar en la naturaleza y estoy feliz de haberlo podido expresar. Mostrar mi tierra y mi trabajo es un orgullo. Eso me llevó a hacerlo", relató la protagonista sobre el mensaje que quiso dejar en esta aventura que vivió en agosto pasado, durante los 5 días de filmación que realizó la productora que hizo las tomas de Ruth en su entorno laboral y frente al volante, adentro de su cabina, entre cámaras, luces y micrófonos de alta tecnología; mientras en otras escenas sólo se escucha su voz en off acompañando los distintos planos del horizonte.



"Cuando vimos todo en la tele junto a mi familia fue tan emocionante, tan lindo, justo estaba arrancando el primer día de descanso. Fue una sorpresa, cuando me estaba retirando, me comunicaron: "'Preparate, Ruth, que ya sale lo tuyo en la plataforma'. Me siento feliz", resumió Ruth, la sanjuanina que llegó a Netflix para mostrar su paisaje.

Vida de cordillera

Andes Mágicos comenzó su primera temporada con 6 episodios en 2019, creada por Luis Ara y Alexandra Hardorf, para mostrar costumbres, cultura y geografía. En esta segunda entrega en Netflix, la docuserie uruguaya-alemana pone a disposición de los espectadores 4 nuevos capítulos en los que retrata los pueblos y las historias de vida de personajes fuertemente vinculados al paisaje cordillerano.



Argentina y Chile. Este título, tiene a Ruth Espejo como protagonista de uno de sus apartados. Allí a lo largo de varias imágenes ella muestra su trabajo como operadora de camión fuera de ruta, el rol de la mujer y su vida en el lugar.