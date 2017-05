Luego que Griselda Siciliani dijera que Fabián Mazzei (actual pareja de Araceli González, la ex de Adrián Suar, el hoy ex de Siciliani...!) no es un actor requerido por los productores; Ara salió con los tapones de punta. Y ahora se sumó su hija, Flor Torrente. "Si hay algo que (Fabián) trajo nuestras vidas fue paz, amor y unión. Entonces, una persona que es tan buena, respetuosa, trabajadora y que cuidó tanto a mi madre y a mi hermano, se merece todo el respeto del mundo', dijo a Ciudad.com; y desafió a Siciliani: "Es muy fácil hablar en televisión pero hablar cara a cara... Vení a charlar, no te hagas problema, vamos a charlar. La gente no tiene huevos para hablar frente a frente".