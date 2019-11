Anfitrionas. Algunas de las compositoras sanjuaninas que serán parte de esta primera edición de Sonora Cuyo, una vidriera que les permitirá exponer todo su talento y potencial. (Foto: Mariano Arias )

Se llama Sonora y es un festival internacional de compositoras que tiene como objetivo "visibilizar la actividad creativa musical de las mujeres y actividades conexas con la música". Nació en Brasil, se extendió a otros países, incluido Argentina, y ahora llega a San Juan como Festival Sonora Cuyo, primer desprendimiento nacional. Una decena de compositoras y cantautoras de la provincia, junto a colegas de Mendoza, San Luis, Catamarca, Neuquén, La Rioja, Buenos Aires y Brasil darán vida a esta primera edición que se concretará hoy y mañana, con espectáculos y workshops en diferentes escenarios. La maratón de shows -que ofrecerán temáticas y géneros diversos, desde el blues al indie, pasando por el folclore, el rock, la cumbia, el punk o el pop- se realizará con entrada libre y gratuita en el Anfiteatro El Globito y el Centro Cultural Estación San Martín (sobre España y Mitre). Y allí, además de música, el público podrá disfrutar de intervenciones artísticas, foodtrucks y la Feria Almazenarte, con productos de emprendedores sanjuaninos. "Me enteré del Festival por redes sociales y lo primero que me nació fue participar como música, pero no quedé y bueno, en un momento, hace un año y medio, flashé con hacerlo en San Juan. El año pasado entré en la colectiva nacional de músicas argentinas, que se llama Músicas Unidas, conocí a Julia Ponce, que es productora del Sonora Buenos Aires -donde se ha hecho tres veces- y representante de Sonora en Argentina. Le conté la idea y así empezó todo hasta que pudimos sincronizar... Y acá estamos", comentó a DIARIO DE CUYO Guadalupe Rodríguez, una de las cabezas de la organización local del Festival, que con su llegada a la provincia comienza a federalizarse.



"El propósito de que llegue Sonora acá es poder lograr un intercambio, que llegue cierta información de cosas que están sucediendo afuera y que quizás acá todavía no se están planteando o no se manifiestan de manera colectiva. Por ejemplo, afuera están trabajando de manera muy intensa por la ley de cupo, la defensa de la presencia de mujeres en los escenarios, porque el Sonora no es sólo un festival de música y compositoras, sino también de trabajadores de la música", explicó Rodríguez, quien en ese terreno sostuvo que son los encuentros independientes que se hacen en San Juan los que "respetan bastante" esa ley de cupo, no así otros, como algunos organizados por el gobierno. En materia de objetivos, precisó además que el otro que se propone la filial local "es que la gente de afuera conozca a las artistas que hay en estas latitudes. Hay mucho talento en San Juan", remarcó Guadalupe, quien explicó que las temáticas que se abordan en la provincia son tan variadas como compositoras hay; y van desde lo social hasta las experiencias personales. Y también subrayó la diversidad manifiesta en cuanto a géneros, aunque indicó, por ejemplo, que todavía "no ha llegado tanto el trap y la música noise".



Luego de este primer aterrizaje en la ciudad, Sonora Cuyo abraza entre sus planes inmediatos extenderse a los departamentos y que los departamentos lleguen a la Capital, para visibilizar toda esa creatividad que tantas veces queda allí y no trasciende. "Lo principal es encontrarnos, conocernos, escucharnos, compartirnos", concluyó.

>> Actividades y protagonistas

Todas las actividades del Sonora son con entrada gratis. Los workshops y fiesta clausura también, pero para algunos hay que acreditarse.



Sábado 16

El Globito. 18 hs Flavia Calderón Trío (San Luis). 18.30 Luci Lezica (Mendoza). 19 Negracha (Catamarca). 19.30 Coty Quete (San Juan). 20 Loca la calandria (Buenos Aires). 20.30 Huayra Awka. 21 Debbie Borgh (San Juan). 21.30 Clau Terra (Mendoza). 22 Magaláctica (San Juan). 22.30 Julia Ines (Neuquén). 23 Kbsonia (San Juan)



Centro Cultural Estación San Martín. 21 Flores de Agua, intervención de danza Sonora (San Juan). 21.30 María Laura Aleman (Buenos Aires). 22 Inti Pujol (Mendoza). 22.30 Geometría invisible (San Juan).

Domingo 17

El Globito. 18 Peperina y los Etc (San Juan). 18.30 Las entreveradas (Neuquén). 19 María Florencia Silva (Buenos Aires). 19.30 Anabel Molina (Mendoza). 20 Genética 3 (San Juan). 20.30 Bianca Pereyra / A mani imán / Fernanda Enedia (Mendoza, San Juan, Mendoza). 21 Soledad Arranz (San Juan). 21.30 Pinposha (Mendoza). 22 Las Monti (San Luis). 22.30 Eugenia Renata (San Juan). 23 Echega (San Juan). 23.30 Nosotras tan bien (San Luis). 0 Esha (San Juan). 0.30 Martina Flores (San Juan).



Centro Cultural Estación San Martín. 19.30 Betty Lucero (San Luis). 20 Celeste Veralai (Mendoza). 20.30 Desenchufadas (Mendoza). 21 Guada de la Fuente (San Juan).



Talleres. 10.30 Conversatorio. Brunch Producción / Circulación / Camaradería (para acreditados), en La casa roja (Caseros y 25 de mayo). 18 Workshop Canto coral diverso, María Luisa Aleman (con inscripción previa), en Centro Cultural Estación San Martín. 19.30 Workshop Conversatorio: Iluminar desde la disidencia (entrada libre), en Centro Cultural Estación San Martín.



Cierre. A las 0, fiesta en Casa Roja (solo acreditados).