Con un pico de 26.9 puntos de rating -la marca más alta de la TV (sin contar espectáculos deportivos) desde mayo de 2017, cuando Showmatch midió 27.4 puntos; y la más alta de Telefe desde noviembre de 2016, cuando Moisés anotó 26.8 según televisión.com.ar- se despidió la primera edición de Masterchef Celebrity Argentina. Y la final tuvo sazón, no tanto por el resultado sino por otros condimentos: elogios abundantes para los dos supermenúes, dos finales grabados para que no se filtrara el verdadero (según trascendió); y la dedicatoria del título a su ex, el fallecido Diego Maradona. Es que Claudia Villafañe, favorita, se alzó con la copa y el millón de pesos (con el que ayudará a "alguna entidad", dijo), imponiéndose a Analía Franchín, que vibró la última ronda porque Siciliani le dio su lugar. Luego de verlo en casa con sus hijas, la campeona se expresó en Instagram: "Ustedes no se imaginan lo que sentí en ese momento, todas las cosas que me pasaron por la cabeza, desde el día que decidí estar en el certamen hasta hoy!" empezó su escrito, colmada de agradecimientos. Fiesta para el canal, que no por nada ya recluta otros famosos para una nueva entrega que se vería desde marzo.

24.9 de rating es lo que anotó la final del Masterchef, con pico de 26.9 (la final del Cantando, por El Trece, hizo el viernes último 10.5). El "súperlunes" de Telefe fue un éxito: la previa con la rentré de Minuto para ganar promedió 14,3; y el cierre con el debut de la serie sobre Monzón, 14 (sin contar que los otros dos programas más visto del top five del día, también fueron de Telefe: El noticiero de la gente y Alas rotas, 8.8 y 8.6 puntos respectivamente). En la competencia, El Trece, Bienvenidos a bordo resistió dignamente con 7.3 promedio y fue lo más visto de ese canal.

Tatitaaaa hermosa que lindo es que todos conozcan el pedazo de mujer, compañera, amiga, mamá y TATA que sos! Te mereces todo y más! TE AMO!!!! Gianinna Maradona

Que hermoso todo lo que les dijeron a La Tata y a Ana. Se lo merecen ambas. Sofía Pachano

Felicitaciones ganadora , TeAMO mucho Claudia , excelente compañera, persona y cocinera, muy merecido TATA. Victoria Xipolitakis

Ayer Boca Campeón y hoy Claudia Villafañe ganadora de #MasterChefArgentina Sin duda el Diego está moviendo las piezas desde arriba. Nik

Ganó Claudia. No la vimos venir. Jorge Rial

Que grande la #tata !!! Felicidades #Claudia!!! La Ganadora de @MasterChefAR Sole Pastorutti

Tata que hermoso compartir con vos . Me llevo un poquito de la tata para siempre Leti Siciliani

Grandiosa, felicitaciones Claudia Fontán