Elsa Pataky está donde quiere estar. La actriz, modelo y periodista , nacida en España acaba de terminar de rodar Interceptor, un film de Netflix, para el que tuvo que realizar un riguroso entrenamiento físico, casi militar. "Siempre he querido hacer una película de acción en la que la protagonista fuera una mujer que no le tiene miedo a nada y pelea con todo el mundo. Me siento orgullosa de hacer un papel así y de que mis hijos puedan verlo' dijo la artista que consiguió ganar musculatura con mucho ejercicio y cambiando su alimentación, -además debía mantenerla durante el rodaje-; también estudió las peleas y los movimientos porque quería actuar todas las escenas de acción ella misma usando al mínimo los dobles de riesgo para esta película. En la cinta, el productor es su esposo desde hace 10 años, el famosísimo actor australiano Chris Hemsworth, mundialmente conocido por su papel como Thor en el universo Marvel. Es un buen año para Pataky porque sumará a su curriculum Carmen, una película musical, opera prima de Benjamin Millepied, que consiste en una readaptación de la obra de Bizet, para la que ha compartido pantalla con Rossy de Palma. La hermosa artista de 44 años, también imagen de una importante firma de calzado. Atlética no sólo para componer un rol, porque Elsa, disfruta de hacer equitación con sus tres hijos . "Es importante tomarse tiempo para uno mismo, disfrutar de un hobby. Mi pasión es montar a caballo, siempre busco una hora al día para hacerlo' señaló sobre unas de sus actividades favoritas en la gran Australia.