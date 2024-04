El mes próximo se cumplirán 19 años desde que Mujeres Audaces vio la luz, de la mano de la bailarina y coreógrafa Andrea Pereyra Baisen. A lo largo de este tiempo son variados los espectáculos que ha realizado el grupo de bailarinas no profesionales, que ahora ultima detalles para su nueva entrega. "Black Jazz: nos vas a llevar en tu cabeza" es una obra de danza-teatro que subirán a escena las 21 protagonistas junto a actores invitados y a Sparks, un grupo de canto "ad hoc" dirigido por Pierina Ciallella. Estrenará el 30 de abril en el Teatro Sarmiento (habrá 3 funciones más) y además de proporcionar un momento de entretenimiento y reflexión, buscará ayudar a una comunidad de Jáchal.

La obra gira en torno a Nila, una joven profesional que va a una gran ciudad buscando horizontes. En la pensión es recibida por Berta, la casera, y Pamela, su compañera de cuarto. No todo será color de rosas en su nueva vida, pero junto a ella están las Mujeres Audaces que la han acompañado y aconsejado a lo largo de su vida... aunque sólo ella las pueda ver.

"Todas las obras de Mujeres Audaces han sido creadas para el grupo y tienen que ver con lo que nos sucede en la etapa de la vida donde nos encontramos. Ahora muchas estamos en la edad en la que los hijos se van y esperamos que sigan los consejos que les hemos ido transmitiendo. "Nos vas a llevar en tu cabeza" tiene que ver con eso", comentó a DIARIO DE CUYO la creadora y directora del elenco, que vuelve a recurrir al humor como "una gran herramienta" para desdramatizar situaciones difíciles.

"Es una obra muy bonita, cualquier mujer puede identificarse con Nila", aportó Pierina, que con los cantantes, también amateurs -médicos, docentes, contadores, etc., que son parte de su taller de canto y que se estrenan como grupo para esta ocasión- participará en ciertos pasajes, con temas de corte internacional. "Haremos fragmentos de canciones que van coloreando eso de "nos vas a llevar en tu cabeza". Para el grupo es una experiencia absolutamente distinta"", añadió entusiasmada. "Ellos se han metido en la obra con mucha garra y da mucho placer subir al escenario sabiendo el significado de lo que queremos contar con la obra y también como comunidad", valoró Pereyra Baisen.

En cuanto al fin solidario, la directora precisó que "siempre hemos trabajado sin fines de lucro, lo recaudado es para solventar todo lo que implica la producción. También hacemos ferias de usados para reunir fondos y allí hemos visto gente con muchas necesidades. Por eso con la entrada, pedimos alimentos no perecederos, ropa, calzado y útiles escolares, para colaborar con los Servidores de San José Obrero, de La Gran China, en Jáchal, que asiste a comedores, merenderos, escuelas, hospitales, etc".



Un largo camino...

"Mujeres audaces empezó con mi mamá y unas amigas, como un espacio de actividad física desde la danza para mujeres que no tenían que ver con el arte, pero cuando vi la necesidad que tenían de expresarse, el objetivo cambió. Por sus filas han pasado muchas, hoy hay chicas nuevas, otras de la primera época y algunas que ya no bailan pero siguen siendo Mujeres Audaces porque han vivido esta experiencia", resumió Andrea la historia del grupo. "Acá es poner el cuerpo, la edad y la fuerza que cada una tiene, sin pretender ser otras, eso ha sido una gran inspiración para mí al momento de evolucionar; y ellas también fueron evolucionando, aprendiendo. Si bien son amateurs, varias tienen ya mucha experiencia, porque yo les hablo con vocabulario de danza, les exijo que aprendan la técnica, los estilos... Hoy la mayoría tiene una capacidad de entender la danza y lo artístico que no tenía y eso me llena de orgullo y me estimula a seguir", relató la directora, feliz con este espacio que todas han hecho propio.

"Para no ser profesionales, el trabajo que hacen está a la par, porque ensayamos prácticamente todos los días y además hacemos la escenografía, buscamos la publicidad, vemos el vestuario, la música... absolutamente todo. Es mucho más que ir a bailar y todas están involucradas al cien por ciento", resaltó.

DATO

Black Jazz. 30 de abril, 1, 2 y 3 de mayo. 21 hs, Teatro Sarmiento. Entradas $4000 (evenbrite.com.ar y al 2644755994). Se solicitan alimentos no perecederos, ropa, calzados, útiles escolares.