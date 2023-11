"Descontroladas" es el show de stand up que proponen Carih Moyano, Norma Porres y Bárbara Codina para reír junto al público el 11 de noviembre en la Sala Chica del IOPPS. Se trata de un estreno en San Juan, ya que el trío debutó con este espectáculo en Merlo (San Luis) y hace algunas semanas lo presentó en Mendoza.



El stand up las unió y la relación de amistad se convirtió en su primera apuesta en conjunto, completamente producida por ellas. Carih y Norma se conocieron en el curso de stand up de Alejandro Flores y desde que saltaron a las tablas actúan juntas. Barbi es puntana y vive en Mendoza, conoció a Carih cuando compitieron en la Copa Club de la Risa, donde la sanjuanina fue semifinalista. Después volvieron a verse y fue surgiendo una amistad. El origen de "Descontroladas" tiene que ver con una actuación de Moyano en Merlo en mayo pasado. Como gustó, la invitaron a volver, pero pensó en no volver sola y convocó a las otras "descontroladas" y así comenzó esta mini gira que ahora estrena y culmina en San Juan... por ahora.



Las tres coinciden en que el stand up es un cable a tierra, un modo de tomar con humor lo cotidiano y compartir sus experiencias como mujeres de diferentes edades y en distintos roles. "La clave son las tres generaciones que hemos abarcado, es humor de identificación. Barbi es una joven abogada, mamá, divorciada, con novio nuevo y todo lo que viene en esa etapa. Yo soy la mamá de chicos grandes, también profesional; mientras que Norma es docente jubilada, madre, abuela, bisabuela" contó Carih, que es médica de familia. "Creo que estamos en una época en la que lejos de ir con alguna bandera de feminismo, estamos muy empoderadas y nos reímos de nosotras mismas. Descontroladas es un show para todas las edades, porque podemos ver las diferentes vivencias de cómo somos como madres, como amigas, cómo nos atraviesa la vida, el trabajo, estar en pareja o no, o una separación, desde las visiones de una mujer de más de 60, de una de 50 y de una de casi 40. Esto permite que el público se sienta identificado y poder dirigirnos a todas las mujeres", analizó Barbi y arengó: "Todas tenemos que ser un poco más descontroladas, dejar de lado el qué dirán y animarnos".



Por su parte, Norma contó que antes de hacer stand up recopilaba chistes. Ahora transforma su realidad en una performance humorística. "Siempre me gustó el humor y cuando conocí el stand up en tele, me encantó y decidí hacer un curso" comentó Norma, que es docente de nivel inicial jubilada, madre de 6 y abuela de 11. "Mi marido y mis hijos son mi fuente de inspiración para mis monólogos" dijo Norma, una comediante que asegura que no siente ningún prejuicio a la hora de subirse al escenario y que no le importa lo que la gente piense sobre su edad. "Nunca se imaginan que esta mujer-abuela puede decir las barbaridades que digo. Es lo que más impacta y yo exploto eso" aseguró.



Carih comentó que suelen trabajar entre las tres sus monólogos, que comentan cada frase y ven si algo puede ser malinterpretado u ofender. "Norma y yo no somos tan jóvenes, tratamos de deconstruirnos; quizás a Barbi, que es la más chica, le sale más natural. El humor cambió, la sociedad cambió. Hay cosas que antes se podían decir y ahora caen mal. La mirada sobre la mujer cambió. Antes los profes te decían ""vos sos el bufón", pero podés hacer reír sin ponerte en un plano ridículo. Fue un proceso interno de pensar que no es necesario que se rían de mí, sino de que se rían conmigo", apuntó Carih.



Sobre las actuaciones en Cuyo, Moyano destacó poder probarse sin conocidos en la platea. "Acá en San Juan vos llenas un barcito, con tus amigos y seres queridos siempre vas a ser la mejor, pero irte afuera, donde no te conoce nadie, no hay compromisos afectivos en el público, y si provocás risa ahí, te das cuenta de que lo tuyo es bueno; y si no la provocás, también es por vos. Ahí te medís", expresó Moyano, que destacó la adrenalina que sienten por producir íntegramente este show, que ahora pondrán a consideración del público local esperando que sobren las risas.

> EL DATO

DESCONTROLADAS. Stand up comedy show. Sábado 11 de noviembre, 21 hs, Sala chica del IOPPS (P.Echagüe 475 oeste) Anticipadas $2.000, en boletería y passline.com.