En las calles, avenidas, plazas barriales y en algún que otro baldío, hay paredes que son intervenidas, embellecidas y hasta transformadas en auténticas obras de arte. Los murales pictóricos urbanos se multiplican por doquier en la ciudad. Pero en general, no todos pueden acceder a lo que exhiben esos murales. De la misma forma que una persona en sillas de ruedas no puede subir a una vereda, la misma situación de exclusión es igual de potente cuando una persona ciega no puede apreciar ese bien cultural. En ese sentido, el derecho al goce estético de una obra artística está vedado. Poco se habla de esto y a veces hasta se cae en la indiferencia. Es por eso que, en un intento de hacer visible esta realidad, un grupo de artistas y jóvenes voluntarios de organizaciones sociales y políticas locales comenzaron una campaña solidaria para crear murales inclusivos. Con este objetivo, Estrella Aballay, Alí Mattar, Elena Sánchez, Jonathan Jofré, Santiago Jofré, Nahuel Saavedra y Natalia Raiano impulsan la iniciativa de realizarlos, primero por Capital. Hace una semana realizaron una experiencia piloto con un mural con lenguaje de señas (ubicado por Avenida Alem y Chile) y ahora enfrentan el gran desafío de construir el primer mural Braille en la provincia (como antecedente hay uno en Coronel Pringles Provincia de Buenos Aires y otro en Comodoro Rivadavia, Chubut, los primeros en el país de estas características). 'Esta iniciativa surgió porque reconocimos las falencias que existen en nuestra sociedad cuando hay muchos amigos, familiares y otras personas que no tienen las mismas posibilidades', dijo 'Laly' Sánchez, artista y docente, quien tiene el rol de productora y coordinadora general de ComunicARTE, tal como se autodenominó este grupo.

Elena Sánchez, Ali Mattar, Estrella Aballay, Ricardo Cabrera, Santiago Jofré, Jonathan Jofré, Julio Di Salvo, Alan Di Salvo y Nahuel Saavedra forman parte de ComunicARTE, el colectivo solidario que motoriza intervenciones en espacios urbanos para concientizar el derecho a la comunicación y a la cultura a las personas discapacitadas.



El espacio a trabajar está ubicado en la Plaza del Barrio Bandera Argentina, en Concepción. Será el primero de una serie de cuatro que se distribuirá por diferentes puntos en Capital, pero el proyecto quiere hacerse extensivo por fuera del Gran San Juan, en la medida que puedan recaudar materiales de donaciones voluntarias que haga la comunidad. La meta es poder intervenir cada espacio urbano con murales con lenguaje de señas y también en Braille. Respecto al contenido, el grupo abordará el abecedario en Braille, enlazado con frases y acompañado por imágenes. Tendrá una extensión de 30 metros de ancho, por 2 metros de alto. El proyecto demandará varios días de trabajo.



'Calculamos que en un mes estará terminado para ser inaugurado. Hay que hacer el relieve de las letras con piezas de cemento que estamos armando y toman varios días para humedecer y fraguar bien', explicó la muralista y detalló que requerirán de dos bolsas de cementos de 50kg cada una y unos 10 litros de pintura aproximadamente para completar el proceso. Laly es junto al tatuador Jonathan Jofré y a Santiago Jofré, los 'cráneos' a la hora de plasmar las ideas al muro, la cadena tiene otros eslabones: También tuvieron el asesoramiento de José Gutiérrez, profesor de la Escuela Braille y de miembros de la Asociación Sanjuanina para Ciegos; y apoyo de instituciones, ONG's, funcionarios comunales y agrupaciones partidarias. Pero lo más importante, es que tienen el apoyo de los vecinos de la zona y que dejan el espacio abierto para que sumen más artistas a esta propuesta. El próximo paso será incluir a la comunidad Drag sanjuanina, en un futuro cercano.

El profesor de educación especial José Gutiérrez de la Escuela Braille, en el espacio donde se trabajará el mural en el Barrio Bandera Argentina.



'Nuestro mensaje central es la falta de acceso a la comunicación y al arte de muchas personas que merecen estar incluidas en la cultura. Los murales son una valiosa herramienta de sensibilización y concientización, es por eso que a través de ellos, queremos transmitir mensajes de inclusión para que puedan ser leídos por toda la sociedad', manifestó Laly.



Por su parte, Santiago Jofré, productor artístico y escénico dentro de ComunicArte, expresó que 'reconocemos que también existe una gran falencia a la hora de comunicarnos con personas sordas. Estamos convencidos y convencidas de que este hecho será un antes y un después. Creemos que hoy debemos estar más hermanados que nunca en un contexto mundial de comunicación de todo tipo, debemos saber que hay personas que quedan excluidas, por el solo hecho de ser diferentes y tener alguna discapacidad. Nosotros como jóvenes queremos romper esa barrera'.





DATO