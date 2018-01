Luego de haber confesado que a los 24 años decidió interrumpir un embarazo porque "no quería ser madre" y tras la polémica que sus dichos generaron, Muriel Santa Ana volvió a referirse al tema al contar que había acompañado a varias actrices a abortar.

“Les comento que acompañé a varias actrices a abortar o a comprar la pastilla del día después. Respeto su silencio y sus secretos a muerte. Pero somos muchas, eh",dijo Santa Ana en su cuenta de Twitter.

— Muriel Santa Ana (@Murielsantaok) 4 de enero de 2018

Días antes, la actriz había contado, enojada por los dichos de Facundo Arana sobre la realización de las mujeres luego de la maternidad, que ella había interrumpido un embarazo: "Aborté a los 24 años estando en pareja porque no quería ser madre. A los 40 no me quise casar con mi exnovio y le dije que no iba a tener hijos".

De inmediato los dichos de Arana quedaron en el pasado y el debate se centró en torno al aborto. Incluso el panelista de Nosotros a la mañana Tomás Dente protagonizó un cruce con Malena Pichot, que le respondió defendiendo a su colega: "Perdón, pero ser tan pelotudo debería estar prohibido", le respondió Malena Pichot, y siguió: "¿Cuántas chances hay de ver la cara del infrahumano de Tomás Dente escuchando un audio mío después de decirle asesina a Muriel?".

"Por mí que todo el mundo piense que soy una feminazi. Yo no debato de salud ni de ciencia con un religioso y con una basura de mierda como es Tomás Dente. Sé que me estás hablando como productor, pero yo a Tomás Dente lo voy a agarrar un día, pero en persona, sin cámaras", dijo más tarde la actriz en un audio que envió al programa de Fabián Doman.

Paralelamente al debate que se generó en los medios, Muriel fue centro de críticas en las redes y respondió: "Quiero decirles a los que me desearon la muerte, el cáncer, etc, que en mi familia me enseñaron el principio de igualdad y libertad, y que no tengo que pedirle permiso a nadie para vivir mi deseo. Cristianismo, hipocresía, idea de clase y racismo, no me enseñaron. Lo siento".