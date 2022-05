Alan White, conocido por haber sido baterista de John Lennon y por ser miembro de la famosa banda de rock progresivo Yes desde 1972, murió esta mañana a los 72 años, según informó un comunicado difundido por su esposa Gigi.



“Alan White, nuestro amado esposo, padre y abuelo, falleció a la edad de 72 años en su casa del área de Seattle el 26 de mayo de 2022, luego de una breve enfermedad”, expresa el texto.



"A lo largo de su vida y su carrera de seis décadas, Alan fue muchas cosas para muchas personas: una estrella de rock certificada para los fanáticos de todo el mundo; compañero de banda para unos pocos elegidos, y caballero y amigo para todos los que lo conocieron", agregó.



Nacido en Pelton, Condado de Durham, Inglaterra, el 14 de junio de 1949, Alan White tuvo una carrera de más de seis décadas.



Se inició en la música a la edad de seis años, con clases de piano; a los 12 años comenzó a tocar la batería y un año después ya estaba actuando en el circuito de clubes, formando parte de más de 13 bandas.



En 1968 Alan se unió a Ginger Baker’s Airforce, un grupo formado por el exbaterista de Cream y otros músicos como Steve Winwood.



En 1969 ingresó al proyecto Plastic Ono Band, liderado por John Lennon, y grabó con el ex Beatle algunos temas del álbum "Imagine". El grupo estaba integrado también por Yoko Ono, Eric Clapton y Klaus Voormann.



También participó con George Harrison en el álbum "All Things Must Pass" y con otros músicos como Doris Troy, Billy Preston y Rosetta Hightower.



White se unió a Yes en 1972 como reemplazo del baterista original, Bill Bruford, y se mantuvo en el grupo hasta su fallecimiento.