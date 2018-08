La leyenda del soul Aretha Franklin, ganadora de varios premios Grammy, falleció a los 76 años tras una larga batalla contra un cáncer de páncreas. La noticia la confirmó su representante, Gwendolyn Quinn.

Esta semana un amigo de la cantante, Roger Friedman, había indicado que encontraba gravemente enferma en Detroit y rodeada de los suyos, de acuerdo a un reporte del sitio TMZ.

Pese a su delicado estado de salud, Franklin actuó en noviembre de 2017 para la Fundación Elton John en Nueva York.

"Fue un espectáculo milagroso ya que Aretha luchaba contra el agotamiento y la deshidratación", escribió Friedman sobre la actuación de Filadelfia.

A lo largo de su extensa carrera en la industria de la música, Franklin ha acumulado 18 premios Grammy, incluido uno a la carrera artística.

Entre sus mayor éxitos se encuentran "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" (1968), "Day Dreaming" (1972), "Jump to It" (1982), "Freeway of Love" (1985), y "A Rose Is Still A Rose," (1998).

Aretha Franklin cantando "A Rose still a rose"