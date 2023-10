Este miércoles 18 de octubre por la noche se conoció el fallecimiento de Burt Young, actor que interpretó a Paulie en seis de las películas de la saga "Rocky". Según dio a conocer su hija, Anne Morea Steingieser, el actor falleció a sus 83 años.

Aunque todavía no se conocen las causas de su fallecimiento, The New York Times informó que murió el pasado 8 de octubre en Los Ángeles, Estados Unidos.

Young interpretó cientos de papeles a lo largo de su carrera, pero sin dudas siempre será recordado por su actuación en "Rocky" como Paulie Pennino. Este personaje era el mejor amigo del protagonista y cuñado del personaje interpretado por Stallone.

En la icónica saga Rocky, Paulie se caracterizaba por ser un hombre egoísta, aprovechador, borracho y amargado, quien de todas formas siguió siendo el mejor amigo de Rocky por su incondicionalidad y apoyo permanente. Gracias a este importante papel, Young logró su primera y única nominación a los premios Oscar en 1976.

En Argentina, particularmente, el personaje de Young fue tan destacado que llegó a formar parte de un dicho popular: "más vago que el cuñado de Rocky", aplicado a personas poco habituadas al esfuerzo.

Luego de participar en la reconocida saga, Young tuvo a lo largo de su carrera papeles de todo tipo y llegó a compartir pantalla con actores de la talla de Jack Nicholson.

El pasado de Burt Young en el boxeo

Su primer acercamiento al boxeo, sin embargo, no fue en la saga de "Rocky". A los 15 años dejó la secundaria y se sumó al cuerpo de la Marina de Estados Unidos donde empezó a descubrir sus aptitudes como boxeador.

En ese entonces, ganó 32 de 34 peleas que tuvo dentro de la Infantería de Marina y disputó 14 encuentros profesionales como boxeador en los que ganó todos.

Si bien decidió no seguir adelante con el boxeo y luego se dedicó plenamente a la actuación, llegó a pelear con el legendario Muhammad Ali en un evento benéfico para recaudar fondos.